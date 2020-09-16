馬曉光：陸對台工作不存在多頭馬車 未求李紅道歉

因疫情停開半年多後，大陸國台辦16日上午召開例行記者會，發言人馬曉光否認曾要求央視「海峽兩岸」節目女主持人李紅道歉。馬曉光還特別提高音量強調，大陸對台工作不存在多頭馬車或由「鷹派」主導的情況。

在被問到國民黨取消參加本届海峽論壇，王金平也確認不參加，起因是央視主持人李紅的言論，認為這對國民黨的形象有所傷害。事情發生後，國台辦發出新聞稿歡迎王金平率團訪問大陸。央視仍未安排由中宣部主導的央視主持人「道歉」，這是否意味著大陸對台工作出現「多頭馬車」或「鷹派」主導的情况？

針對台灣記者提問暗指國台辦無法喊得動央視、國台辦和中宣部步調不一，馬曉光突然提高音量表示，「首先我要正式澄清，不存在你所說的大陸對台工作出現『多頭馬車』、『鷹派』主導的情况。在對台大政方針上，大陸上上下下態度一致。」

馬曉光說，「我們有誠意和善意，但做事也有原則。您也是新聞媒體人，也曾因發表過一些個人觀點得罪、忤逆過民進黨當局，我不知道你是不是受到過公權力的壓制，要求被道歉？」「大家都是記者，可以將心比心，不要把主持人的個人言論無限放大，上綱上線，這不是處理問題應有的態度」。

馬曉光接著說，「事實上，大家也都注意到，事情發生以來，台灣有人挑撥離間，有人借題發揮，有人幸災樂禍，有人推波助瀾，他們誰道過歉？大家也可以檢視一下，他們這些做法是不是在傷害兩岸的感情？」

面對香港中評社問到：「有報導稱，在國台辦協調下，近日一位大陸主持人原已提交一份道歉聲明稿給國民黨，但其後來並未照稿致歉，使國民黨無法接受，請問發言人具體情況是怎樣的？」

馬曉光表示，根本不存在這個引述報導所說的那種情况。台灣有些媒體報導的所謂「道歉聲明」，完全不符合事實。