大陸調查稱 海外受訪者對中國整體印象持續提升

大陸「當代中國與世界研究院」15日在北京發表的「中國國家形象全球調查報告2019」指出，海外受訪民眾對中國的整體印象為6.3分，較2018年提升0.1分，呈現持續上升趨勢。68%的海外受訪者認為中國科技創新能力強，在發展中國家受訪者中的認可度更超過八成。

中國外文局當代中國與世界研究院前身為中國外文局對外傳播研究中心，成立於2004年，2017年改為現名，是大陸官方智庫之一。

據央視報導，「中國國家形象全球調查報告2019」在全球22個國家同步展開調查，受訪者達1.1萬人。

根據這份報告，中國在科技、經濟、文化、安全、政治、生態等各領域參與全球治理表現的認可度均獲提升，其中文化、安全領域認可度上升4個百分點，其他各領域均上升3個百分點。

央視指出，在中國參與全球治理的實踐中，海外受訪者最為認可的三個領域為科技、經濟和文化，經濟與科技並肩成為海外受訪者最期待中國發揮更大作用的領域。

報導稱，2019年，海外民眾對「一帶一路」的認知度逐年提升，是海外認知度最高的中國理念和主張。在對「一帶一路」有所了解的海外受訪者中，四成以上的人認為共建「一帶一路」，「有助於國家和地區的基礎設施互聯互通建設」和「有助於沿線國家和地區的投資貿易合作」，是「有廣闊前景的全球性公共產品」。

海外受訪者最為期待「一帶一路」在貿易暢通和設施聯通方面發揮更大影響和作用。

此外，報告顯示，中國科技創新能力認可度持續提升，68%的海外受訪者認為中國科技創新能力強，在發展中國家受訪者中的認可度超過八成。

在受訪者當中，高達80%的海外受訪者體驗過中國飲食文化，體驗後對中國飲食文化有較好印象的超過八成。