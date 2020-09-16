阿里新動物曝光？ 智能工廠平台「迅犀」將上線

阿里巴巴預告今（16）日「阿里巴巴動物園」將有新動物出沒。市場猜測阿里將新增業務，極有可能是智能工廠平台「迅犀」，據天眼查資訊顯示，天貓淘寶總裁蔣凡是「杭州迅犀數字科技有限公司」的董事長和法定代表人。

騰訊網報導，多家媒體收到來自阿里巴巴一封印著一只梅花型動物脚印的神秘邀請函，上頭標示「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」字樣，引發外界熱議。阿里巴巴證實，今日宣布業務，該新業務保密三年。

阿里巴巴旗下業務眾多，多數業務都以動物來命名，像是天貓、螞蟻集團（前稱螞蟻金服）、盒馬鮮生等，被外界稱之為「阿里動物園」。如今「阿里動物園」將添新成員，將在今日公布。

市場推測，極有可能是智能工廠平台「迅犀」（xunxi.com），公司網頁昨日閃退。回顧2018年9月，馬雲在阿里巴巴2018全球投資者大會上，表示將全面推進新零售、新製造、新技術、新金融和新能源等五新戰略，迎接未來挑戰。同年，阿里巴巴收購xunxi.com雙拼域名，該域名已經轉移到阿里雲平台，而xunxi同時有訊息的含義。因此阿里動物園新成員有可能是犀牛。