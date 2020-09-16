快訊

震驚！小鬼黃鴻升猝死享年36歲 經紀人證實

鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里新動物曝光？ 智能工廠平台「迅犀」將上線

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿里巴巴預告今（16）日「阿里巴巴動物園」將有新動物出沒。市場猜測阿里將新增業務，極有可能是智能工廠平台「迅犀」。阿里巴巴
阿里巴巴預告今（16）日「阿里巴巴動物園」將有新動物出沒。市場猜測阿里將新增業務，極有可能是智能工廠平台「迅犀」。阿里巴巴

阿里巴巴預告今（16）日「阿里巴巴動物園」將有新動物出沒。市場猜測阿里將新增業務，極有可能是智能工廠平台「迅犀」，據天眼查資訊顯示，天貓淘寶總裁蔣凡是「杭州迅犀數字科技有限公司」的董事長和法定代表人。

騰訊網報導，多家媒體收到來自阿里巴巴一封印著一只梅花型動物脚印的神秘邀請函，上頭標示「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」字樣，引發外界熱議。阿里巴巴證實，今日宣布業務，該新業務保密三年。

阿里巴巴旗下業務眾多，多數業務都以動物來命名，像是天貓、螞蟻集團（前稱螞蟻金服）、盒馬鮮生等，被外界稱之為「阿里動物園」。如今「阿里動物園」將添新成員，將在今日公布。

市場推測，極有可能是智能工廠平台「迅犀」（xunxi.com），公司網頁昨日閃退。回顧2018年9月，馬雲在阿里巴巴2018全球投資者大會上，表示將全面推進新零售、新製造、新技術、新金融和新能源等五新戰略，迎接未來挑戰。同年，阿里巴巴收購xunxi.com雙拼域名，該域名已經轉移到阿里雲平台，而xunxi同時有訊息的含義。因此阿里動物園新成員有可能是犀牛。

動物園 天貓 天眼

延伸閱讀

兩岸靚人物／何小鵬造車新勢力 打持久戰

秋季限定夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光美景吸睛

阿里砸287億 加碼圓通速遞

阿里斥資287.8億增持 圓通H股一度飆漲275%

相關新聞

阿里新動物曝光？ 智能工廠平台「迅犀」將上線

阿里巴巴預告今（16）日「阿里巴巴動物園」將有新動物出沒。市場猜測阿里將新增業務，極有可能是智能工廠平台「迅犀」，據天眼...

商務部：大陸去年對外直接投資存量全球第3名

大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局16日聯合公告，2019年大陸對外直接投資流量規模僅次於日本，存量保持全球第三，次...

台商難擋疫情重擊 上海知名烘培店關70門市

新冠肺炎疫情衝擊下，在上海經營21年的知名台商烘培連鎖店「宜芝多」被迫大量關店，企業處在存亡關頭。創辦人蔡秉融說，中國官方表示要扶持中小企業，他期盼能度過危機。

恒指修訂指數規則 港股Q4重啟漲勢

恒生指數公司修改恒生指數（HSI）及恒生中國企業指數（HSCEI）指數編製規則，9月7日正式生效。富邦恒生國企ETF基金...

人民幣升破6.8大關

新冠疫苗研發進展樂觀令美元再度承受壓力，加上昨（15）日公布的大陸經濟數據優於預期，助長人民幣做多情緒，在岸及離岸人民幣...

晶片斷供 華為拿不出Ｂ計畫

美國對華為的禁令昨生效，廠商不能再向華為提供晶片。陸媒引述業界人士說法稱，華為目前沒有Ｂ計畫，具體對策主要還是尋求大陸國...

馬曉光：陸對台工作不存在多頭馬車 未求李紅道歉

因疫情停開半年多後，大陸國台辦16日上午召開例行記者會，發言人馬曉光否認曾要求央視「海峽兩岸」節目女主持人李紅道歉。馬曉...

大陸調查稱 海外受訪者對中國整體印象持續提升

大陸「當代中國與世界研究院」15日在北京發表的「中國國家形象全球調查報告2019」指出，海外受訪民眾對中國的整體印象為6...

【經濟彭博周報】買電動車搭配租電池 中國大陸電動車廠幫你省荷包

目前電池仍是電動車最為昂貴的零件，而原物料價格持續震盪，使壓低電池成本成為更艱鉅的任務。中國電動車製造商蔚來（NIO）和電池製造商寧德時代新能源科技公司（CATL），宣布聯手成立電池租賃公司，致力於減輕消費者買車負擔，讓消費者能租用電池，降低購車頭期款金額。

前8月銷售轉正 房市總體維穩

近日公布的中國70城房價顯示各線城市新房價格環比漲幅擴大。針對有聲音認為隨著調控政策不斷從緊，房價存在「硬著陸」風險，中...

海南自貿港 推國際人才改革試點

海南14日發布「關於開展海南自由貿易港國際人才服務管理改革試點工作的實施方案」（下稱《實施方案》），部署開展國際人才服務...

滬智能網聯汽車 數據中心揭牌

為支撐智能網聯汽車公共道路測試的日常管理與安全監管，深入開展數據應用服務與評估分析，推動汽車智能化網聯化發展，上海智能網...

熱門新聞

獨／國民黨繼林榮德之後 周錫瑋也不去海峽論壇了

吉林一號、海峽論壇後 傳中共將在福建軍演

台資麵包店宜芝多上海爆關店潮 傳欠租8,700萬元

李紅有道歉講稿但後來生變 李乾龍：追求和平說 是戲謔騙小孩

配合國民黨政策「團進團出」 林榮德不去海峽論壇了

BBC中文網：華為現無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。