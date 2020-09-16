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商務部：大陸去年對外直接投資存量全球第3名
大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局16日聯合公告，2019年大陸對外直接投資流量規模僅次於日本，存量保持全球第三，次於美國和荷蘭；對外直接投資存量的八成集中在服務業，主要分布在租賃和商務服務、批發和零售、金融等。
大陸商務部網站刊登「2019年度中國對外直接投資統計公報」指出，去年大陸對外直接投資涵蓋國民經濟的18個行業大類，超七成投資流向租賃和商務服務、製造、金融、批發和零售業四大行業，投資領域多元。投資覆蓋全球188個國家和地區，對「一帶一路」沿線國家投資穩步增長。
「中央企業和單位對外直接投資較快增長，地方企業存量占比超過四成。」公報稱，2019年，大陸中央企業和單位對外非金融類直接投資272.1億美元，年增18%。
公報顯示，2019年底，地方企業對外非金融類直接投資存量達7,855.5億美元，占全大陸非金融類存量的40.4%。廣東、上海、山東位列2019年地方對外直接投資前三甲。
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