國台辦：兩岸交流任何勢力阻擋不住
大陸國台辦發言人馬曉光今（16）日表示，兩岸交流符合兩岸同胞共同願望和利益福祉，是任何人任何勢力都禁止不了、阻擋不住的。在今年疫情最嚴峻的1至2月，仍然有10萬多名台胞來到大陸。
據《中國台灣網》報導，馬曉光指出，新冠肺炎疫情爆發以來，民進黨當局對兩岸交流往來的阻撓禁限變本加厲，無理阻撓滯留大陸的台胞和親屬返回台灣，至今仍然全面禁止大陸民眾赴台，強行實施所謂的「反滲透法」、製造「綠色恐怖」，對台灣民眾和民間團體參加正常的兩岸交流活動動輒威脅恫嚇。
馬曉光說，疫情發生以來，兩岸同胞克服暫時困難，通過互聯網線上線下相結合的形式，在經濟、文化、醫療衛生、教育、青年、基層、民間信仰等領域和界別成功舉辦一系列不同主題的交流活動，延續兩岸交流的勢頭。
馬曉光強調，海峽兩岸曾隔絕38年，但阻斷同胞往來的人為藩籬終究被打破，在兩岸開啟交流30多年後的今天，兩岸各領域交流合作蘊含的內在動力、累積的深厚基礎已經形成不可逆轉的歷史趨勢，更不是眼前的困難和阻礙所能撼動的。
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