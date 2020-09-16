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求和說惹議 馬曉光：不要把一個主持人的個人言論無限放大

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。特派記者賴錦宏／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。特派記者賴錦宏／攝影

針對央視主持人李紅稱立法院前院長王金平率領國民黨參訪團出席海峽論壇是「來求和」，大陸國台辦新聞發言人馬曉光16日上午在國台辦例行記者會中表示，不要把一個主持人的個人言論無限放大、「上綱上線」，這不是處理問題應有的態度。

大陸國台辦今天上午舉行的記者會是近八個月來的第一場。大陸國台辦上一次例行記者會是在今年農曆春節前的1月15日召開，春節後受新冠肺炎疫情影響，國台辦一直以發布新聞稿等方式回應兩岸重大議題。

今天上午的記者會，即將登場的海峽論壇成為媒體關注焦點。對於外界將王金平與國民黨取消此次登陸行程歸咎於李紅上述言論，馬曉光回應時說，「我們（對於歡迎王金平出席）當然有相當的誠意和善意，但我們做事也是有原則的」。

他指出，「不要把一個主持人的個人言論無限放大、上綱上線，這不是處理問題應有的態度。」

馬曉光並說，「事實上，大家也都注意到，事情發生以來，島內有人挑撥離間、有人借題發揮，有人幸災樂禍，有人推波助瀾，他們誰道過歉？」

對於此事會否影響未來國共兩黨關係，馬曉光表示，2005年以來，國共兩黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，加強交流合作，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，取得了豐碩成果。

他指出，事實已經反覆證明，堅持好、維護好這個基礎，兩岸關係就能夠和平穩定發展，如果改變甚至拋棄這個基礎，兩岸關係必然停滯甚至倒退。

馬曉光表示，海峽論壇是民間性論壇，只要兩岸同胞共同參與，交流合作勢頭就會持續下續。大家可能都已經注意到，很多台灣媒體都發表評論認為，今天會出現這樣結果，關鍵原因是台灣內部詭譎的政治形勢和惡劣的政治生態。

他強調，堅持「九二共識」、反對台獨是國共兩黨開展交流對話的政治基礎，只要在這基礎上，大陸願意與國民黨進一步加強溝通、求同存異、增信釋疑，共同推進兩岸關係和平發展，維護兩岸同胞權益，維護台灣地區和平穩定。

王金平 海峽論壇

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