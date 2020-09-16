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湖南茶博會閉幕 成交逾3.3億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

為期4天的2020第十二屆湖南茶業博覽會14日在長沙落幕。組委會透露，此次展會吸引觀展、參會人員13萬人次，1100家參展企業現場成交總額達3.338億元（人民幣，下同），展會活動經貿簽約4.138億元，簽訂意向性茶葉購銷訂單達13億元。

中新社報導，展會設置了郴州福茶、湖南紅茶、安化黑茶、岳陽黃茶、桑植白茶和長沙綠茶等特色展區，並開設了常德紅茶、江華苦茶等紅茶專館，舉辦了幾十場茶文化、茶事活動，充分展現了「三湘四水五彩茶」的產業發展特色。

在安化黑茶展區，某展位現場負責人胡赫認為，茶博會人氣較旺，專業觀眾也很多，對品牌提升的效果較為明顯。

福建福鼎白茶負有盛名。「除了總部在福建，湖南是我們公司最大的市場」。參展商蘇炳明介紹，湖南和福建一樣，均為產茶大省，茶文化也都十分濃厚，福鼎白茶得到了許多湖南人的青睞。

此次茶博會由湖南省供銷合作總社、湖南省農業農村廳等共同主辦。組委會相關負責人表示，湖南茶人將把茶產業發展和精準扶貧、鄉村振興結合起來，充分發揮湖南多茶類優勢，打造五大區域公用品牌，為促進湘茶持續健康快速發展和茶文化繁榮做出貢獻。

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