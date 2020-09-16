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二連浩特進出境班列 創歷史新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國沿邊省份內蒙古、黑龍江跨境路、空物流數據逆勢增長。截至8月底，黑龍江哈爾濱機場對俄跨境電商貨運航班同比增長36.4%；截至9月13日，中蒙最大陸路口岸—二連浩特口岸進出境中歐班列已超過去年全年總列數1490列，創歷史新高。

中新社報導，截至8月底，哈爾濱機場今年對俄跨境電商貨運航班共執飛78架次，運送貨郵13.2萬件1901.8噸，同比增長36.4%，在新冠肺炎的大背景下實現了逆勢增長。

面對疫情不利影響，黑龍江機場集團積極協調俄羅斯烏拉爾航空公司開通了哈爾濱至葉卡捷琳堡客改貨航線，實現小批量、多批次郵件發運，保證運能、運價、時效穩定。

哈爾濱對俄跨境電商物流綠色通道的穩定運營，俄羅斯網民對中國日用品、防疫產品、服裝、塑料等產品的購買需求大幅增加。哈爾濱機場打通黑龍江省對俄非郵商業渠道，吸引了大量出口防疫物資客戶進行發寄。

二連浩特口岸是中國亞歐大動脈中歐班列「中通道」的唯一進出境口岸，是中蒙俄經濟走廊重要節點。

二連海關14日消息指，截至9月13日，中蒙最大陸路口岸—二連浩特口岸進出境中歐班列已達1584列，貨運量152.6萬噸，已超過去年全年總列數1490列，創歷史新高。

「日均發運班列從5列增加到8列，單日最高可達11列」。二連海關鐵路監管二科副科長聶衛東表示，今年以來，二連浩特口岸中歐班列以其「固定車次、固定線路」保持常態化開行，成為保障國際供應鏈的穩定運輸通道。在國內外需求、供給的推動下，二連浩特口岸進出境中歐班列開行量持續上漲，逆勢飄紅。

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