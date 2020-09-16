火鍋「黑科技」 機器人來送餐

會自己送餐的機器人、會炒底料的全自動炒鍋、盆栽的花椒樹……，近日，2020花椒與火鍋食材產業博覽會暨品味四川麻辣火鍋高峰論壇，在四川德陽國際會展中心舉行。近兩萬平方米的展館內，設置了多個展區；其中最引人關注的，當屬智慧餐飲區上的火鍋「黑科技」。

展館現場可看到，送餐機器人不僅可以平穩送餐，而且還會避讓行人。「提前設定好路線，服務員點擊客人的桌號，廚房人員將毛肚、腰片等菜品放在託盤上，機器人就會自動進行配送。」

據介紹，這種機器人已經在海底撈火鍋連鎖店「上崗」一年多了，表現不錯。

「黑科技」不止送餐機器人，能夠炒火鍋底料的全自動節能靜音炒鍋、火鍋料給袋自動包裝機等智慧餐飲設備也很搶鏡。此外，現場一棵盆栽的花椒樹也讓人印象深刻；樹上結了很多花椒，能作為盆栽觀賞，而且沒有刺。「這是我們和大學聯合培育的，椒香濃郁、產量高還無刺，利於採摘。」參展企業工作人員介紹說。

目前，德陽廣漢已建起四川花椒與火鍋食材產業園，擁有30萬平方米、50萬噸級的大陸西南地區最大冷庫群，以及100萬平方米商貿展示、批發交易功能區。

下一步，當地將進一步出台完善產業規劃，為火鍋相關產業提供優惠政策推動發展，打造城市新「名片」。