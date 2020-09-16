燈塔工廠新增10家 3家在大陸

世界經濟論壇14日公布了其全球燈塔網絡新增的10家燈塔工廠成員，其中包括位於中國境內的阿里巴巴、美的集團和聯合利華等多家本土和國際企業。

中新社報導，總部位於瑞士日內瓦的世界經濟論壇是一個致力於推動公私合作的組織。全球燈塔網絡是世界經濟論壇與國際咨詢巨頭麥肯錫公司的合作項目，由「在廣泛應用第四次工業革命技術方面展現非凡領導力」的企業組成。

世界經濟論壇表示，在新冠疫情危機之下，這些製造商自謀出路，提高了企業的可持續性、競爭力以及客戶滿意度。

全球燈塔網絡目前共有54家燈塔工廠。作為一個開拓、複製和推廣創新的平台，該網絡為跨企業學習與協作創造機會，並為全球製造業社區設定新基準。社區致力於分享和學習最佳實踐，為新的合作夥伴關係提供支持，並幫助其他製造商部署技術，採用可持續發展實踐以及實現勞動力結構轉型升級。

本次新增的10家燈塔工廠中，位於中國的有阿里巴巴（杭州）、美的集團（廣州）、聯合利華（合肥）和台灣的美光科技（台中）。

世界經濟論壇「塑造先進製造與生產的未來」平台總監弗蘭奇斯科·貝蒂（Francisco Betti）表示，燈塔工廠的成功經驗充分展示了如何通過採用和推廣第四次工業革命技術來提高運營效率、增強供應鏈韌性、改善客戶體驗，同時提高勞動力技能，實現更可持續的生產系統。

世界經濟論壇近期還發布了「全球燈塔網絡：四大持久轉變助力製造業實現大規模重建」報告。報告介紹製造業和供應鏈領域的最新發展趨勢可如何助力全球擺脫新冠疫情危機並逐步走向復甦。