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滬智能網聯汽車 數據中心揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

為支撐智能網聯汽車公共道路測試的日常管理與安全監管，深入開展數據應用服務與評估分析，推動汽車智能化網聯化發展，上海智能網聯汽車公共數據中心14日揭牌。數據中心將通過「車端」、「路端」、「雲端」推動自動駕駛產業的數據集聚與發展。

中新社報導，在「車端」，加裝車輛運行監控裝置，全面監管車輛測試過程，實時發現異常測試行為，並且進行信息預警，同時基於海量歷史數據，對車輛測試情況進行統計分析。　　

在「路端」，建設綜合性、多源感知路側環境為車輛提供網聯化信息通信服務，支撐企業開展車路協同式自動駕駛測試。　　

在「雲端」，構建數字孿生平台，實現物理道路交通向雲端虛擬場景的映射，支持交通流運行狀態的實時推理，以及關鍵場景的發掘與記錄；搭建雲控平台，支持車路協同的網聯化自動駕駛雲端控制；通過虛擬仿真平台，基於開放道路測試環境1:1高保真靜態場景建模的高精度地圖，支持測試企業虛擬仿真環境下的感知、規劃和決策控制的模型在環和軟件在環測試。　　

上海還發布了智能網聯汽車十大應用場景，包括七大大規模應用場景和三大新業態場景。七大大規模應用場景包括上海嘉定全域開放場景、智能駕駛出租車載人示範應用場景、5G智能重卡載貨示範應用場景、智能公交示範應用場景、城市接駁及商業功能旅遊場景、特大地下停車場綜合示範區場景及車路協同示範應用場景。

三大新業態場景則包括具備L4級別的自動零售場景、智能駕駛清掃服務場景、無人安防應用場景。　　

此外，上海市和浙江省、江蘇省、安徽省的經信部門還簽署了「國家級長三角區域車聯網先導區建設合作協議」，將共同建設國家級長三角區域車聯網先導區。　　

中國國家智能網聯汽車創新中心、上海市經濟和信息化委員會和上海市嘉定區人民政府三方，也就推動中國智能網聯汽車產業核心競爭力達成戰略合作關係。三方將合力推動協同創新體系，加快形成開放融合、創新發展的智能網聯汽車產業生態，以期實現中國汽車、通信、互聯網等產業在全球產業分工和價值鏈中整體性突破。

上海

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