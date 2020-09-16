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海南自貿港 推國際人才改革試點

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南14日發布「關於開展海南自由貿易港國際人才服務管理改革試點工作的實施方案」（下稱《實施方案》），部署開展國際人才服務管理改革試點，在國際人才引進使用、培養評價、工作居留、服務保障等方面實現突破。

中新社報導，海南省委組織部副部長張應端說，這是海南對標國際領先水平和最高開放形態，實現人員進出和就業執業自由化便利化的重要政策措施。

「實施方案」提出，海南將建立與國際接軌的全球人才招聘制度，編製發布「海南自由貿易港行業緊缺人才目錄」，引導國際人才來瓊工作和創新創業。在海南省內高校、醫院、科研院所和法定機構拿出一定數量崗位招聘外籍人員，允許符合條件的境外人員擔任法定機構、事業單位、國有企業的法定代表人。

「實施方案」稱，海南創新人才國際化培養方式，引進境外理工農醫類高水平大學、職業院校在海南自貿港獨立辦學，推動國內重點高校引進境外知名院校在海南自貿港舉辦具有獨立法人資格的中外合作辦學機構。

同時，改革涉外職業資格管理制度，開放境外人員參加職業資格考試限制，允許取得部分境外職業資格或公認的國際專業組織資質（除註册會計師、法律服務等領域外）的國際人才，通過技能認定後直接為海南自貿港內的企業和居民提供專業服務。

在薪酬激勵機制方面，海南將指導用人單位實行以增加知識價值為導向的分配政策，探索針對高端人才的崗位分紅權、項目收益分紅、股權激勵等中長期激勵辦法，允許通過技術股權收益、資本市場變現等增加合法收入，吸引集聚國際人才。

「實施方案」還提出海南將實施外籍人員工作許可和出入境便利措施：對外籍人員赴海南自貿港工作許可進行負面清單管理，負面清單之外的外籍人員來海南自貿港工作不受限制；對工作許可負面清單中的限制類實行配額管理，建立配額動態調整機制，在配額總量控制下對限制類工作許可自主審批；允許在海南自貿港任職的外國高層次人才，經同意並備案，可直接在海南自貿港兼職工作、創新創業，工作許可證在有效期內，兼職工作無需重新申辦或變更工作許可證。

「實施方案」還稱，海南將圍繞建立吸引外國高科技人才管理制度、健全國際人才服務保障體系等方面開展改革試點。

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