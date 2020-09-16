聽新聞
test
0:00 / 0:00

前8月銷售轉正 房市總體維穩

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近日公布的中國70城房價顯示各線城市新房價格環比漲幅擴大。針對有聲音認為隨著調控政策不斷從緊，房價存在「硬著陸」風險，中國國家統計局新聞發言人付凌暉15日在北京回應說，房地產市場保持總體穩定有基礎。　　

中新社報導，付凌暉在當天的國務院新聞辦公室發布會上表示，今年以來，在新冠肺炎疫情衝擊之下，一季度中國房地產市場在投資、銷售等相關方面都出現大幅度下降。隨著經濟恢復，房地產出現回暖態勢，前8個月商品房銷售額已經轉正，銷售面積降幅也在收窄。

最新數據顯示，1-8月份，中國房地產開發投資增長4.6%，比1-7月份加快1.2個百分點。全國商品房銷售面積98486萬平方米，同比下降3.3%，降幅比1-7月份收窄2.5個百分點；商品房銷售額96943億元人民幣，增長1.6%，1-7月份為下降2.1%。　　

付凌暉稱，今年以來，面對疫情衝擊，中國政府沒有將房地產作為短期刺激經濟的手段，仍然堅持「房住不炒」定位，持續落實城市主體責任，保持房地產市場總體穩定，這種定位沒有變。

他並且說，但是應該看到，近期房地產回暖，有前期疫情中一些壓抑性需求釋放的因素，也有金融增加對實體經濟支持力度的原因，引導了市場利率下行，中長期利率有所降低，客觀上降低了一些購房者負擔，這有利於整個房地產市場恢復。　　

他指出，總的來看，無論從投資還是銷售狀況看，房地產市場仍然處於較低水平，並沒有恢復到正常狀態。從未來看，隨著多主體供應、多渠道保障等住房制度不斷完善，中國房地產市場保持總體穩定還是有基礎的。

房地產 實體經濟 疫情

延伸閱讀

人行：擴大監管房企融資

59城新屋房價漲 惠州1.9%領跑

陸房價8月加速上漲 各地政策將加碼精準打擊

南台灣低總價宅 買氣火熱

相關新聞

人民幣升破6.8大關

新冠疫苗研發進展樂觀令美元再度承受壓力，加上昨（15）日公布的大陸經濟數據優於預期，助長人民幣做多情緒，在岸及離岸人民幣...

晶片斷供 華為拿不出Ｂ計畫

美國對華為的禁令昨生效，廠商不能再向華為提供晶片。陸媒引述業界人士說法稱，華為目前沒有Ｂ計畫，具體對策主要還是尋求大陸國...

前8月銷售轉正 房市總體維穩

近日公布的中國70城房價顯示各線城市新房價格環比漲幅擴大。針對有聲音認為隨著調控政策不斷從緊，房價存在「硬著陸」風險，中...

海南自貿港 推國際人才改革試點

海南14日發布「關於開展海南自由貿易港國際人才服務管理改革試點工作的實施方案」（下稱《實施方案》），部署開展國際人才服務...

滬智能網聯汽車 數據中心揭牌

為支撐智能網聯汽車公共道路測試的日常管理與安全監管，深入開展數據應用服務與評估分析，推動汽車智能化網聯化發展，上海智能網...

燈塔工廠新增10家 3家在大陸

世界經濟論壇14日公布了其全球燈塔網絡新增的10家燈塔工廠成員，其中包括位於中國境內的阿里巴巴、美的集團和聯合利華等多家...

火鍋「黑科技」 機器人來送餐

會自己送餐的機器人、會炒底料的全自動炒鍋、盆栽的花椒樹……，近日，2020花椒與火鍋食材產業博覽會暨品味四川麻辣火鍋高峰...

二連浩特進出境班列 創歷史新高

中國沿邊省份內蒙古、黑龍江跨境路、空物流數據逆勢增長。截至8月底，黑龍江哈爾濱機場對俄跨境電商貨運航班同比增長36.4%...

湖南茶博會閉幕 成交逾3.3億

為期4天的2020第十二屆湖南茶業博覽會14日在長沙落幕。組委會透露，此次展會吸引觀展、參會人員13萬人次，1100家參...

TikTok合作案 將釋2萬職缺

美國科技業者甲骨文將成為字節跳動旗下TikTok技術合作夥伴的交易提案，不僅需要通過美國國家安全審查，也必須贏得美國總統...

抖音活躍用戶 衝破6億人

字節跳動（中國）CEO張楠昨（15）日透露，截至8月，抖音的日活躍用戶已經超過6億，較年初成長五成，未來一年希望讓創作者...

大陸經濟數據 報喜

大陸國家統計局昨（15）日公布的工業、投資和消費數據均優於預期並創下年內高點，其中工業增加值已接近去年均值水準，消費增速...

熱門新聞

陸媒標註「從台上空飛過」陸長征火箭完成海上發射

獨／國民黨繼林榮德之後 周錫瑋也不去海峽論壇了

吉林一號、海峽論壇後 傳中共將在福建軍演

配合國民黨政策「團進團出」 林榮德不去海峽論壇了

李紅有道歉講稿但後來生變 李乾龍：追求和平說 是戲謔騙小孩

央視李紅「求和說」 環時總編：解讀為官方態度是誇大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。