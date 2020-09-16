前8月銷售轉正 房市總體維穩

近日公布的中國70城房價顯示各線城市新房價格環比漲幅擴大。針對有聲音認為隨著調控政策不斷從緊，房價存在「硬著陸」風險，中國國家統計局新聞發言人付凌暉15日在北京回應說，房地產市場保持總體穩定有基礎。

中新社報導，付凌暉在當天的國務院新聞辦公室發布會上表示，今年以來，在新冠肺炎疫情衝擊之下，一季度中國房地產市場在投資、銷售等相關方面都出現大幅度下降。隨著經濟恢復，房地產出現回暖態勢，前8個月商品房銷售額已經轉正，銷售面積降幅也在收窄。

最新數據顯示，1-8月份，中國房地產開發投資增長4.6%，比1-7月份加快1.2個百分點。全國商品房銷售面積98486萬平方米，同比下降3.3%，降幅比1-7月份收窄2.5個百分點；商品房銷售額96943億元人民幣，增長1.6%，1-7月份為下降2.1%。

付凌暉稱，今年以來，面對疫情衝擊，中國政府沒有將房地產作為短期刺激經濟的手段，仍然堅持「房住不炒」定位，持續落實城市主體責任，保持房地產市場總體穩定，這種定位沒有變。

他並且說，但是應該看到，近期房地產回暖，有前期疫情中一些壓抑性需求釋放的因素，也有金融增加對實體經濟支持力度的原因，引導了市場利率下行，中長期利率有所降低，客觀上降低了一些購房者負擔，這有利於整個房地產市場恢復。

他指出，總的來看，無論從投資還是銷售狀況看，房地產市場仍然處於較低水平，並沒有恢復到正常狀態。從未來看，隨著多主體供應、多渠道保障等住房制度不斷完善，中國房地產市場保持總體穩定還是有基礎的。