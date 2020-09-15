小米副董林斌套現302億元 剩餘持股將鎖定5年

小米集團副董事長林斌周一出售所持3.5億股B類股份，套現港幣78.9億元（約新台幣302.5億元）。小米今（15）日公告，林斌自願承諾五年內不會出售其直接或間接實益擁有的小米股份。小米股價今下跌5.1%，收港幣22.35元。

21世紀經濟報導，小米公告指出，林斌此前已做安排的不超過1.2億股B類股除外。據悉，這1.2億股B類股將被捐贈予林斌的家族基金，其中的6,000萬股B類股以後還將被捐贈予小米基金會。公告稱，這兩個機構可自由買賣該等股份，並將所得用於公益。

需要注意的是，在林斌做出禁售承諾前，還有一次巨額減持。9月15日，林斌及其全資持有的的Apex Star LLC與高盛簽訂大宗交易協議，將出售小米公司3.5億股B類股，占小米總發行股份的1.5%。對此，公告特別強調，為避免疑義，禁售期承諾不適用於9月15日這次的3.5億股B類股減持。

近幾個月，小米股價屢創新高，9月14日收在港幣23.55元，較5月初的港幣10元上漲超過130%。

報導指出，林斌出售這3.5億股股票的價格為每股港幣22.55元至22.85元。根據15日場外交易，小米這3.5億股股票最終以每股港幣22.55元成交，較小米9月14日的收盤價折讓4.2%，交易總額為港幣78.9億元（約新台幣302.5億元）。受此影響，9月15日開盤後，小米股價一度下跌超過5%。

實際上，先減持再承諾禁售，對林斌來說並非第一次。去年8月21至23日三天內，林斌曾連續減持小米股票，合計賣出4131.34萬股，套現約港幣3.7億元。隨後8月27日，小米集團公告稱，收到林斌的承諾函，自公告日期起365日內 ，其本人及其控制的所有實體，均不會自行出售其直接或間接擁有的小米集團股份。

據悉，林斌當時賣出的4000多萬股，只占其持有小米股權的1.48%，售出後，林斌在小米的持股有11.47%。

林斌一直被外界看作是小米的二號人物，在小米10周年的演講中，雷軍也提到，其在籌備創辦小米時，找到的第一個人就是林斌。去年10月，小米集團任命林斌為副董事長，協助董事長雷軍進行公司重大戰略決策，同時繼續管理小米手機研發業務，並協助雷軍管理公司業務運營。