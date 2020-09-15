亞行預計今年大陸經濟增長1.8% 明年7.7%

亞洲開發銀行（亞行）15日發布《2020年亞洲發展展望（更新）》報告，指中國大陸是亞太地區少數成功擺脫經濟低迷的經濟體之一，預計今年大陸經濟增長1.8%，明年增長7.7%。

新華社報導，報告指出，受新冠疫情影響，當前亞太地區大多數經濟體面臨經濟增長困境，而中國大陸經濟得以實現增長，主要由於其公共衛生措施的成功實施為經濟增長奠定基礎。同時，中國大陸基礎設施投資保持增長勢頭，消費將在今年逐步復甦。

此外，隨著疫情期間的限制措施逐步放寬，經濟活動逐步恢復，大陸勞動力市場情況有望得到改善。

報告稱，中國大陸今年第二季國內生產總值年增3.2%，預計接下來經濟增長速度將進一步加快。

對於整個亞太地區經濟，亞行認為疫情影響持續仍是本地區經濟面臨的最大下行風險。報告預測亞太發展中經濟體今年整體經濟增長為負0.7%，為自20世紀60年代初以來首次經濟負增長。

亞行首席經濟學家澤田康幸呼籲亞太各經濟體採取協調一致的應對措施，保護最脆弱群體的生命與生計，確保安全復工和商業活動重啟，以實現本地區經濟包容和可持續復甦。