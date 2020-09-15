陸房地產回暖 前8月投資年增4.6%

大陸國家統計局15日發布的數據顯示，1到8月，大陸全國房地產開發投資8兆8454億（人民幣，下同），較去年同期增長4.6%，增速比1到7月提高1.2個百分點。其中，住宅投資6兆5454億元，增長5.3%，增速提高1.2個百分點。大陸國家統計局表示，大陸房地產正在逐漸回暖，但還未回到一個正常狀態。

澎湃新聞報導，大陸房地產投資增速正在回暖，開發投資年增速連續3個月維持正值，但仍未恢復至去年10%左右的增速標準。

大陸國家統計局新聞發言人付淩暉指出，前一季大陸房地產投資銷售出現大幅下降，隨著經濟的恢復，房地產也出現了回暖態勢，但整體來看，目前房地產無論是投資還是銷售仍然沒有回到一個正常的狀態。不過，未來大陸的房地產市場保持整體穩定還是有基礎的。

大陸國家統計局數據顯示，疫情褪去後，大陸房地產開發投資增速正穩步回升。1到8月，大陸全國房地產開發投資8兆8454億元，較去年同期增長4.6%，增速比1到7月提高1.2個百分點，這也是自6月首次轉正後，投資增速連續第三個月維持正值。

房企拿地方面，1到8月，大陸房地產開發企業土地購置面積1億1947萬平方公尺，較去年同期下降2.4%，降幅比1到7月擴大1.4個百分點；土地成交價款7088億元，增長11.2%，增速回落1個百分點。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，大陸開發投資數據呈現穩中向上的良好勢頭，和房企積極拿地和開工等有關，其對於當地固定資產投資的穩定發展等有積極的作用，開發投資年增長接近5%的標準，成為今年穩經濟增長的重要力量。

不過，貝殼研究院高級分析師潘浩卻認為，大陸各城市下半年供地結構有所調整，集中出讓優質地塊的情況會減少，同時，房企端「三條紅線」對其降低負債規模和負債率提出要求，可能將使得房企的投資行為趨於謹慎，因此未來短期內大陸房地產開發投資增速、新開工面積增速以及土地購置面積增速可能將持續放緩或下行。