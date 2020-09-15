華為禁令今生效 產業鏈將重建

美國對華為的新禁令15日起生效，台積電、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應晶片給華為，除非有特殊許可。對於晶片斷供，華為暫時沒有B計畫，因應措施主要尋求大陸生產替代方案。

快科技報導，消息稱，華為雖然高端手機面臨困難，但後續可「降維」做汽車或者OLED驅動晶片，並且發展筆記型電腦、平板等其他手機周邊產品。

分析指出，華為在關鍵原材料尚有不同程度存貨，且部分器件已實現基礎替代，以及出貨節奏的控制，短期一至兩年內整體業務破壞性影響預計不會特別明顯。

但由於上游廠商大多難抵美國法令，9月15日後不供貨華為，華為中長期將會面臨業務戰略選擇、產業鏈重構嘗試等重要問題，同時大陸科技內循環也被更加重視。

之前，有消息爆料，華為海思包了一台貨運專機到台灣，把麒麟相關晶片在9月14日之前全數運回。所以，麒麟9000的備貨支撐華為Mate 40如期發布不成問題。在日前公布的HDC 2020大會的個人日誌影片中，面對下一代華為Mate手機何時發布的問題，余承東親口承諾，一切都會如期而至。

9月8日，在中國信創黃埔論壇上，倪光南院士認為，華為不會面臨「無芯（晶片）可用」的困境。他認為，雖然大陸晶片產業在7奈米技術上受到制約，但是依靠大陸現有的技術，依然可以製作出14奈米或28奈米的晶片，這對華為來說是一條出路。

雖然短期內還做不到7奈米、5奈米的先進製程晶片，但這也只影響手機業務。大部分科技產品使用14奈米、28奈米晶片已綽綽有餘。這意味著除了手機晶片，華為的網路設備晶片製造基本不受影響。