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馬雲：數位化進程 可能縮短到10至20年

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
聯合國數字合作高級別小組聯合主席馬雲。（截圖自封面直播）
聯合國數字合作高級別小組聯合主席馬雲。（截圖自封面直播）

聯合國數字（數位）合作高級別小組聯合主席馬雲15日在「2020線上中國國際智能產業博覽會線上峰會」上表示，數位化以前只是讓企業活得更好，而今天是企業活下去的關鍵。數位化的進程本來可能需要30至50年才能完成，如今可能縮短到10至20年。

據新浪科技報導，馬雲呼籲所有城市關注傳統行業數位化，這一年很不尋常，世界發生巨變、疫情帶來巨大挑戰，但在所有巨大的不確定當中，數位化是最確定的巨大機遇。

他表示，疫情之前，數位化或許只是讓一些企業活得更好，疫情後，數位化成為很多企業活下去的關鍵。馬雲以大陸幾千萬街邊小店舉例，疫情前有能力線上運營的小店不到20%，疫情後，成千上萬的小店在線上做生意、開通外賣，觸及數位化的生產力。

這個改變同樣也出現在農業、物流業、服務業等傳統行業，他說，用數位技術加大研發來降低企業的推廣成本、渠道成本、人力成本和管理成本，每一個傳統行業都有機會變成技術驅動的現代行業。

「未來十年最確定發展的，一定是利用數字（數位）技術提升自身的傳統行業。」馬雲稱，數位化會真正撬動大陸內需，14億人口的內需遠遠沒有被發掘，數位技術的發展會讓大陸內需進入一個全新的階段，過去美國靠3億人的內需撬動世界經濟，未來是大陸14億人口的內需會推動世界經濟的發展。

他認為，服務業解決內需，不是只靠服務有錢人，更要服務廣大中低收入的人，因為最廣泛的消費群體的需求才是實實在在的內需力量，而互聯網的數位經濟正在積聚這種強大的內需力量。

馬雲認為，未來大陸三、四、五線城市有巨大的市場和潛力，這些城市的數位基礎設施的改造、數位消費的發展，就是撬動下一波經濟發展的發動機。

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