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大陸8月消費增速 今年首次轉正

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸8月社會消費品零售總額3兆3571億人民幣，較去年同期增長0.5%，增速年內首次由負轉正。圖／取自中新網
大陸8月社會消費品零售總額3兆3571億人民幣，較去年同期增長0.5%，增速年內首次由負轉正。圖／取自中新網

大陸國家統計局15日公布大陸國民經濟運行狀況。8月，大陸社會消費品零售總額3兆3571億（人民幣，下同），較去年同期增長0.5%，增速年內首次由負轉正。大陸國家統計局新聞發言人付淩暉於15日大陸國新辦就8月國民經濟運行情況舉行的記者會上表示，隨著大陸對疫情有效控制，未來大陸消費恢復還是值得期待。

大陸國家統計局網站發布的數據顯示，1到8月，大陸社會消費品零售總額23兆8029億元，除去汽車後的消費品零售額為21兆5139億元，較去年同期均下降8.6%。

按照消費類型區別，8月，大陸商品零售2兆9951億元，較去年同期增長1.5%，增速較上月提高1.3個百分點；餐飲收入3619億元，下降7%，降幅較上月縮小4個百分點。

澎湃新聞報導，付淩暉表示，隨著大陸防控情勢整體穩定，前期防控的限流措施也在放寬，比如，景區人流量的限制都在放寬，有利於消費的增長；居民外出的意願也在增強，消費保持恢復就有了比較好的基礎。

從8月分的消費狀況來看，8月大陸社會消費品零售總額3兆3571億元，較去年同期增長0.5%，增速年內首次由負轉正，主要特點有三個：第一，是在消費總量恢復的同時，結構升級態勢在持續，8月限額以上社會消費商品零售額當中，化妝品類、通訊器材類、金銀珠寶類增長都在兩位數以上，顯示雖受疫情衝擊，但大陸民眾對美好生活的嚮往仍持續。

第二，線上消費較快增長的同時，線下消費也在恢復。前8個月，大陸全國實物商品網上零售額增長15.8%，比上個月繼續加快；線下消費也在穩步恢復，8月份餐飲收入下降7%，上個月下降11%，降幅比上個月明顯縮小，一些相關的公共服務領域也在恢復，比如住宿，從調查狀況來看，星級飯店的住宿營業額降幅在縮小。

第三，在實物商品消費恢復的同時，服務性消費也是在穩步恢復。隨著電影院限制的放寬，8月下旬大陸票房收入的增長接近去年同期的90%左右。

付淩暉認為，整體來看，儘管當前大陸消費增速仍較低，但隨著大陸對疫情的有效控制，未來消費的恢復還是值得期待。

疫情

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