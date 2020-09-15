胡錫進為李紅緩頰：盼給媒體人多點空間 畢竟不是官員

因央視主持人李紅的「求和說」，前立法院長王金平不參加海峽論壇，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進昨晚稱，李紅雖在央視任職，但把她的每句話都解讀成官方態度，顯然是誇大。他為李紅緩頰說，還是給媒體人多留一點空間，包括表達不那麼準確的空間，他們畢竟不是官員。

求和說掀起兩岸爭議，影響國民黨出席海峽論壇的安排，胡錫進昨晚透過微博發文表示，媒體人在日常工作中難免說出一句帶有個人觀點和理解的話，各方和各界應當對媒體人的這些情況給予包容。無論大陸內部還是兩岸之間，或者台灣內部，有什麼紛爭，都不要把媒體人的某一句話當成焦點展開博奕。

胡錫進稱，李紅已做了說明，央視也幾度表達了歡迎王金平率團出席海峽論壇態度的情況下，各方有必要把焦點從李紅的身上移開。雖然那位主持人在央視任職，但把她的每一句話都解讀成官方態度，顯然是誇大了。還是給媒體人多留一點空間，包括表達不那麼準確的空間，他們畢竟不是官員。

胡錫進還稱，國台辦事後重申了對海峽論壇以及對台政策的一貫態度，但台灣內部一些輿論對這件事的惡炒、包括對國民黨的藉機攻訐顯然是沒有根據的。

他認為，國民黨這一次因為台灣內部複雜的政治博奕而沒有來，但海峽論壇仍會如期召開，產生應有的影響。他希望這個風波很快就會過去，兩岸各界應繼續加強交流，遏制「台獨」，共同維護兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。