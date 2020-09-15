港雇主棄申「保就業」 結業潮恐至 學者：失業率料升至7%

新冠肺炎疫情對經濟狀況造成重大打擊，港府早前推出「保就業」計畫第二期13日截止，共收到18萬4723份申請，包括15萬8337名雇主及2萬6386名自雇人士的申請，申請數字較第一期下跌56.9%，有約7000名曾獲發第一期工資補貼的雇主放棄申請。失業率有上升壓力，年底可能升至近7%

香港01報導，政策創新與統籌辦事處形容，「保就業」計畫第二期反應良好，預計首批成功申請人可望在本星期內收到通知。另外，港府早前公布第二期計畫詳情時，要求兩大連鎖超市百佳及惠康，若申請第二期資助便要向顧客提供優惠。

另據明報報導，港府發言人昨表示，保就業計畫第二期接獲15.8萬名雇主申請，較第一期少約1萬名。第一期獲批的約15萬名雇主中，近14.3萬申請第二期計畫；換言之，有約7000名曾獲發第一期工資補貼的雇主放棄申請。

報導稱，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，該會上月曾開會了解會員申請第二期計畫意向，大部分參加第一期計畫會員都申請第二期，但部分企業因看不到前景，即使有工資補貼，仍要支付高昂租金等費用，故決定不參加計畫，寧願裁員或暫時結業，當中大部分為零售及與旅遊相關行業。

報導指出，港府早前公布，香港5月至7月經季節調整的失業率為6.1%，較4至6月6.2%微跌0.1個百分點，屬9個月以來首次回落。報導指出，中大商學院高級講師李兆波表示，申請保就業計畫公司減少，令香港失業率未來有上升壓力，料至年底有可能升至近7%，但他相信與2003年SARS高峰時的8.5%仍有距離。

據報導，工聯會理事長黃國表示，雇主會計算疫情可能到明年上半年仍未完全受控，公司未必可支撐下去，難免要結業或收縮業務，擔心有大批打工仔失業。

「保就業」計畫第二期截止，港府收到18.4萬份申請，包括兩大連鎖超市百佳及惠康。中通社