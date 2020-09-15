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大陸為何沒出現報復性消費？官方這樣說

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸8月社會消費品零售總額為人民幣3兆3,571億元，年增0.5%。中新社資料照片
大陸8月社會消費品零售總額為人民幣3兆3,571億元，年增0.5%。中新社資料照片

對於為何沒有出現報復性消費的問題，大陸國家統計局發言人付淩暉今（15）日在記者會上表示，消費恢復是在穩定進行，特別是餐飲消費收入降幅明顯收窄，說明在疫情得到有效控制條件下，大家消費願望明顯增加。

中新網報導，付淩暉指出，目前出國旅遊停滯，但也帶來大陸國內中高端旅遊增加，一些熱門景點出現一票難求狀況。隨著居民就業保持穩定、收入增加，國內消費環境改善，特別是疫情有效控制，後期消費是有希望繼續恢復的。

付淩暉稱，總的來看，中國大陸有14億人口，有4億多中等收入群體，消費潛力是巨大的。

數據顯示，大陸8月社會消費品零售總額為人民幣3兆3,571億元，年增0.5%，是今年以來首次正增長。

付淩暉在評價8月主要經濟指標時表示，積極變化在增多，8月國民經濟克服了疫情和汛情的不利影響，保持穩定復甦的態勢。

他指出，從主要數據來看，1至8月規模以上工業增加值累計增速，實現年內的首次轉正，貨物出口累計增速也實現年內的首次轉正，固定資產投資累計增速接近轉正；8月社會消費品零售總額增速也是年內首次轉正。總體來看，積極變化是在增多的。

不過付淩暉也表示，當前經濟運行的變化主要是一種恢復性增長，多數主要指標增速和去年同期相比，低於去年同期水準，一些指標的累計增速仍處於下降區間。加上國際環境複雜嚴峻，外部疫情在蔓延，輸入性防控壓力比較大，主要經濟體經濟陷入衰退，外部不確定性因素仍比較多。

他指出，從大陸國內來看，長期積累的結構性矛盾還比較突出，經濟恢復過程中的不平衡態勢比較明顯，保就業、穩企業的壓力依然比較大。

大陸國家統計局今天發布的數據還顯示，8月規模以上工業增加值年增5.6%，增速較7月加快0.8個百分點。1至8月規模以上工業增加值年增0.4%，增速由負轉正。1至8月全國固定資產投資(不含農戶)年減0.3%，降幅比1至7月收窄1.3個百分點。

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