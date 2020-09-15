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刷新紀錄 陸簽訂9月以來最大一筆美國玉米購買協議

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸買家簽訂了自9月1日以來最大的一筆美國玉米購買協議。（圖／取自新浪網）
大陸買家簽訂了自9月1日以來最大的一筆美國玉米購買協議。（圖／取自新浪網）

美國農業部近日表示，大陸買家簽訂了自9月1日以來最大的一筆美國玉米購買協議，在此之前，大陸買家一直集中精力購買美國大豆

路透報導，美國農業部14日表示，美國民間出口商報告向大陸出售35萬噸玉米，將於在2020及2021銷售年度付運，這是自9月1日達成59.6萬噸玉米出口交易以來，與大陸簽訂的最大一筆玉米購買協議；美國政府還表示，8月27日宣布的14萬噸玉米銷售原本紀錄目的地不詳，現已更正為銷往大陸。

美國農業部的數據還指出，大陸已經承諾在2020和2021銷售年度從美國購買約900萬噸玉米，如果全部付運成功，將刷新紀錄；2019和2020銷售年度，大陸進口了211萬噸美國玉米。

據12日發布在大陸農業部網站上的一份報告指出，大陸農業部將2019和2020以及2020和2021作物年度的玉米進口量預測上調至700萬噸，主要歸因於從美國的大規模玉米進口。

美國農業部14日還宣布，將向大陸銷售12.9萬噸大豆，將於2020和2021銷售年度付運，這是美國連續第7個交易日宣布向全球最大大豆買家大陸出售大豆。

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