劉永好：新希望要做「豬的芯片」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
新希望集團有限公司董事長劉永好。（中新社）
新希望集團有限公司董事長劉永好。（中新社）

談及改革開放以來中國農牧業的發展歷程，新希望是一家無法避開的民營企業。1982年，劉永好四兄弟在川蜀大地播下了新希望的種子。新希望的產品同其創始人劉永好近日在北京接受中新社專訪表示，新希望要做「豬的芯片」，推動種豬大陸國產化，解決種豬大陸國產化難題。

中新社報導，養豬是新希望近兩年的重點工作。受非洲豬瘟、新冠肺炎疫情以及今年南方洪澇災害影響，大陸豬肉價格持續上揚。新希望目前正大力將集團資源向生豬養殖產業傾斜，已投入幾百億元（人民幣，下同）擴大產能。

劉永好表示，新希望擴大養豬規模，將堅持長期主義，不是今天價格高撈一筆就走，「我們要考慮今天豬價高有盈利，明天豬價低的時候怎麼辦。」新希望試圖平抑豬周期的波峰和波谷，方法就是在豬肉價格高的時候重投入，投入科研、投入防疫、投入降成本。

劉永好說，養豬實際是重資本投入，「一個現代化豬場的建設，沒有幾億元是下不來的」。新希望的新建豬場，幾乎都是大學生在養豬，「90後」居多。

「我們還要做豬的『芯片』」，劉永好表示，新希望正在推動種豬國產化。「中國現在原種豬很多是靠進口，這種格局必須改變，我們必須要有自己的種豬」。

在劉永好看來，新希望努力生產出民眾認同、價格適當、安全放心的肉蛋奶等食品，承擔社會責任、創造價值就是企業家精神的體現。他日前帶領大陸民營企業家到湖北武漢考察投資，簽約投資1200多億元，解決了超10萬人的就業，還承諾在湖北三年投資200億元、養400萬頭豬。

在劉永好看來，企業家要腳踏實地、埋頭拉車，還必須抬頭看路、仰頭看天，看國際風雲的變幻，看大的政策、看行業的變化。

作為中國大陸最大的民營農牧企業，新希望積極布局全球。目前在全球30多個國家和地區擁有600多家分、子公司，海外有1萬多名員工，每年大概有200多億元的海外銷售收入。

劉永好總結了中國大陸企業海外布局的「四條軍規」：一是要完全按照當地的法律制度去做事；二是盡可能用當地員工、解決當地就業；三是所有的項目都要在當地法律允許、規則認同、社區支持的條件下去做；四是與當地媒體和公眾做好溝通，營造良好品牌形象。

豬價 非洲豬瘟

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