福建前8月進出口貿易值 由負轉正

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
據廈門海關表示，今年1至8月，福建省貨物貿易進出口8700億元人民幣，比去年同期微增0.6%。圖為廈門港海天碼頭貨輪集裝箱裝卸場景。 （中新社資料照）
據廈門海關表示，今年1至8月，福建省貨物貿易進出口8700億元人民幣，比去年同期微增0.6%。圖為廈門港海天碼頭貨輪集裝箱裝卸場景。 （中新社資料照）

廈門海關14日披露，今年1至8月，福建省貨物貿易進出口8700億元（人民幣，下同），比去年同期微增0.6%。其中，出口5200億元，同比（與上一年同期相比）下降5.3%；進口3500億元，同比增長11%。8月，福建省進出口1291億元，同比增長14.6%；其中出口785.8億元，同比增長13.9%；進口505.2億元，同比增長15.9%。

中新社報導，廈門海關人員表示，從月度進出口走勢來看，6至8月份，連續三個月進、出口同比雙增長，進出口值一度創下1339.5億元歷史高點，月度進口值持續在高位運行。

今年以來，新冠肺炎疫情的暴發和蔓延對世界經濟造成了嚴重衝擊，外貿首當其衝。1至8月累計進出口值同比由負轉正，顯示福建省外貿經濟已逐漸走出疫情影響。

數據顯示，東盟（台灣稱為東協）、美國和歐盟是福建省前三大貿易夥伴。1至8月，福建省對東協進出口1717.1億元，同比增長9.1%；對美國進出口1112.2億元，同比下降6.6%；對歐盟進出口1007.7億元，同比下降7%；以上三者合計占福建省進出口總值的44.1%。

同期，對澳大利亞進出口597.7億元，同比增長37.8%；對巴西進出口275.2億元，同比增長26.8%；對沙烏地阿拉伯進出口203億元，同比下降40.2%；對南非進出口100.8億元，同比下降29.2%。

金屬礦砂、機電產品和農產品是福建省前三大類進口商品，原油和基本有機化學品進口下降，水海產品、肉類和食用植物油等民生消費類產品進口增長較快；出口以機電產品和傳統勞動密集型產品為主。

福建 疫情 海關

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