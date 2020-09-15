大陸普惠金融改革試驗區 再添3地

中國大陸普惠金融改革試驗區再添三地：江西省贛州市、吉安市和山東省臨沂市最新入列。中國人民銀行（大陸央行）14日公布信息稱，「江西省贛州市、吉安市普惠金融改革試驗區總體方案」和「山東省臨沂市普惠金融服務鄉村振興改革試驗區總體方案」已經正式印發。

中新社報導，江西省贛州市和吉安市是原中共中央蘇區的核心區，山東省臨沂市是山東省人口最多、面積最大的地級市。大陸央行表示，在三市開展普惠金融改革試驗有助於推動革命老區脫貧攻堅和振興發展，有利形成錯位發展、各具特色的區域金融改革格局，為大陸普惠金融發展積累經驗。

「江西方案」提出健全多層次多元化普惠金融體系、創新發展數字普惠金融、強化對鄉村振興和小微企業的金融支持、加強風險管理和金融生態環境建設等五個方面21項任務措施，力爭用3年左右時間，在試驗區基本建成與高質量發展要求相匹配的普惠金融服務體系、激勵相容的政策體系、持續優化的金融基礎設施。

「山東方案」提出推動農村金融服務下沉、完善縣域抵押擔保體系、拓寬涉農企業直接融資渠道、提升農村保險綜合保障水平、加強鄉村振興重點領域金融支持和優化農村金融生態環境等七個方面26項任務措施，通過3年左右努力，打造普惠金融支持鄉村振興齊魯樣板的「沂蒙高地」。

大陸國務院於2015年末印發「推進普惠金融發展規劃（2016-2020年）」，這是中國大陸首個發展普惠金融的國家級戰略規劃。2016年12月，河南省蘭考縣成為中國大陸首個普惠金融改革試驗區，此後多個普惠金融改革試驗區陸續獲批。此前的一次擴容為2019年12月：大陸國務院批覆福建省寧德市、龍岩市和浙江省寧波市設立普惠金融改革試驗區，甘肅省蘭州新區設立綠色金融改革創新試驗區。