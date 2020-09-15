補貼刺激+產品、服務升級 廣東旅博會消費回暖

2020廣東國際旅遊產業博覽會（旅博會）13日在廣州廣交會展館落幕。作為新冠肺炎疫情發生以來廣東舉辦的首場重大國際文旅盛會，受本屆廣東旅博會1000萬元（人民幣，下同）旅遊補貼刺激，加上參展旅遊產品及服務升級換代，現場人氣不輸往年，有效拉動了旅遊消費回暖。

中新社報導，本屆廣東旅博會總展覽面積3萬多平方公尺，設置四大主題展館，共吸引40多個國家及地區以及中國大陸20多個省（直轄市、自治區）、廣東省內21個文旅代表團、18家旅行社及多家大型景區景點、文旅集團參展參會。

各旅行社推出大量旅遊特惠線路，在出國遊尚未恢復的情況下，中國大陸國內遊、廣東省內遊高端優質線路明顯增加。以四川九寨溝6天遊線路為例，往年該線路費用約4000元左右，今年十一後出遊價格升至5000多元。旅行社方面表示，今年該線路行程安排更豐富，相信體驗會更好。

在疫情防控常態化背景下，「康養服務+旅遊」成為周邊遊一大消費熱點。本屆廣東旅博會上，10多個溫泉景區合作搭建的廣東溫泉旅遊文化館，吸引了不少欲開啟秋冬養生舒適之旅的市民出手。

廣東省文化和旅遊廳通過本屆旅博會平台發放1000萬元文旅消費補貼。市民在享受各旅遊線路原有大力度優惠之外，還通過線上支付、現場刷卡等方式疊加使用惠民補貼券，最高可獲得1000元的消費優惠。

不少旅行社展位等待付款的市民排起了長隊。準備前往雲南旅遊的廣州張姓市民說，本來就想十一假期出去走一走，搶了文旅消費券價格就更優惠了。

據嶺南控股廣之旅收客數據顯示，該旅行社在本屆廣東旅博會前兩日，出省遊和周邊遊報名人次及營業收入同比均實現翻倍增長，惠民補貼拉動旅遊消費增長效應十分明顯。

本屆廣東旅博會吸引了來自江西、湖南、河南、廣西以及深圳、珠海等地的11個買家團，500多位專業買家組團參觀採購。此外，現場還舉辦了廣東省內、省外兩大專場共12場次的買賣家速配會。