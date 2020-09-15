穆迪：陸國企債務溫和增長

穆迪投資者服務公司14日發布分析報告稱，受其測評的中國大陸國企的槓桿率2021年將改善、債務增長仍將溫和。

中新社報導，穆迪分析，在新冠肺炎疫情的衝擊之下，2020年受評大陸國企以調整後債務/EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）比率衡量的整體槓桿率將因EBITDA下降而上升0.6倍左右，另外用以滿足資本支出和投資需求的債務增長也對其整體債務增長作出一定貢獻。2021年，得益於預期GDP回升帶來的EBITDA增長以及債務增長放緩，受評大陸國企的槓桿率儘管仍會高於前幾年水平，但將下降0.2倍左右。

穆迪預計，中國大陸各行業的槓桿率變化不一，承擔較多公共政策項目的大陸國企槓桿和債務增長更快，包括交通運輸、電力和燃氣以及建築業等。預計2021年化工行業大陸國企的盈利將實現增長，並且部分企業進行重組，因此槓桿改善幅度最大。此外，大陸央企面臨的監管更嚴格而且市場地位更強，因而EBITDA更穩定、槓桿率更穩健。

儘管槓桿上升，但穆迪預計大陸國企的債務增速將較為溫和，原因是更審慎的資本支出、缺乏具吸引力的投資機會以及中國大陸政府的去槓桿政策指引。