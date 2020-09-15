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59城新屋房價漲 惠州1.9%領跑

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家統計局14日公布8月商品住宅銷售價格變動統計數據，大陸70個大中城市中，59個城市新建商品住宅價格環比上漲。圖為航拍福州閩江畔一處新建住宅。（中新社資料照）
大陸國家統計局14日公布8月商品住宅銷售價格變動統計數據，大陸70個大中城市中，59個城市新建商品住宅價格環比上漲。圖為航拍福州閩江畔一處新建住宅。（中新社資料照）

大陸國家統計局14日公布8月商品住宅銷售價格變動情況統計數據。當月，中國大陸70個大中城市中，59個城市新建商品住宅價格環比（與上一個月相比）上漲，其中廣東惠州漲幅1.9%領跑。

中新社報導，大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，當月各線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅略微擴大，二線城市二手住宅銷售價格環比漲幅回落。

8月份，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.6%、0.9%和0.5%。二手住宅銷售價格環比上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.7%、0.8%、1.7%和1.1%。

當月，31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲1.0%和0.6%，漲幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。

談及為何惠州成為本期樓市最熱的城市，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這或與近期深圳政策調控有關係。隨著深圳樓市調控升級，不排除部分購房需求正進入惠州市場。尤其惠州本身房價相對便宜，深圳購房需求外溢後，自然會帶動惠州房價上漲。

總體來看，嚴躍進指出，近幾個月房價市場呈現比較穩定的態勢，有兩方面原因：一是此前部分城市二手房上漲過快，與一手房搶房、各類學區政策等因素有關，當前市場預期略平穩，進而房價回歸平穩；二是各地對於二手房管控趨嚴，尤其對於中介機構等管控趨嚴，使得房價漲幅不會擴大。

深圳 北京

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