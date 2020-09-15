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長三角新政調控 二手房成交量降

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「9月前半月，南京二手房成交量表現下行，延續了8月的市場基調。受到7月『寧九條』新政的影響，部分客群失去了購房資格，二手房成交周期明顯拉長。」365淘房二手房頻道主編伍秀14日受訪時表示。

中新社報導，二手房市場向來是探究大陸樓市動向的風向球。今年大陸樓市的「金九銀十」，在新政頻發的背景下拉開了序幕。大陸長三角進入新一輪的樓市調控期，各地囊括二手房交易、土地拍賣、精裝修等內容的新政多管齊下，打擊投機客，保護剛需客，穩地價、穩房價、穩預期的調控意圖明顯。

據中原房產統計，8月，大陸全國房地產調控累計次數為32次。在中原地產首席分析師張大偉看來，7月到8月，樓市調控出現趨緊態勢。對假離婚、假落戶、假人才投機購房行為，各地出手堵漏。一些地方拿出土地拍賣新政，對土拍市場進行定向降溫。

無錫、常州等城市也在近期升級樓市調控舉措。常州將取得不動產權證後的賣房期限拉長到4年，未結清貸款、再貸款買房首付提升至60%。無錫新政對房屋交易稅費、貸款有所收緊，並嚴厲打擊炒作學區房、哄抬二手房價格的行為。

大陸國家統計局14日公布8月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。從70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數來看：8月，大陸全國範圍內沒有出現新房價格漲幅超過2%的城市。上海、南京、杭州等長三角核心城市的新房房價環比漲幅都在1%以內。無錫、溫州、金華等市8月新房房價分別環比上漲1.1%、1.3%、1.1%，在大陸全國已屬增幅較大的城市。

「新政影響下，大面積、改善型房源更受關注。」這種現象在很多城市比較普遍。伍秀表示，雖然9月南京二手房帶看量、成交量減少，但掛牌房源量一直上漲，很多房主準備「以小換大，以舊換新」。新房方面，9月南京樓市將有21個新盤的超4000套房源入市，品質好、學區好、物業好的小區預計會受到市場追捧。

二手房 房地產

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