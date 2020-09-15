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台商甘肅種火龍果 助村民致富

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

清晨6點，天色微明，張碩元拿著記錄本走進火龍果種植大棚。他來自台灣桃園。據中新社報導，1997年，30出頭的他來到大陸從事快餐業，抓住機遇很快站穩腳跟，用20多年時間打拚出一片天地。

「樹苗長得比預期好，按期結果沒問題。」年過5旬的張碩元把火龍果種植看成是自己的二次創業，而這次他還肩負著幫助當地村民過上好日子的重任。

去年底，張碩元做出一個出人意料的決定：和藍讚登、謝文盛等台商到甘肅省武威市古浪縣種植火龍果。當時，他們在古浪縣進行投資考察，第一次了解到八步沙林場三代人接力與風沙搏鬥的故事。「困難面前不低頭，敢把沙漠變綠洲」的治沙精神讓他們感動，並回想起早年創業的光景。

聽說古浪老百姓搬出大山，卻因缺技術、少銷路等原因發展產業困難，導致許多大棚空置，藍讚登、謝文盛和張碩元等當即決定出手相助。「我們這代人享受到大陸經濟發展的紅利，現在有能力，是時候回報了。」張碩元說。

甘肅晝夜溫差大、日照時間長、病蟲害少，種水果具天然優勢。經深入分析，藍讚登、謝文盛等在古浪縣黃花灘生態移民區投資建立種植基地，開始種植火龍果。

作為主要管理者，張碩元負責火龍果種植具體工作。請教專家後，他從台灣引進肉質爽脆、甜度較高「福龍」品種。

「我們正探索適合當地的標準化種植模式，以便推廣給村民。」張碩元介紹，火龍果試種成功後，他們將向村民提供苗子和技術支撐，收穫時基地負責打通銷路，統一出售。

張碩元表示，火龍果種植基地目前帶動了10多名村民穩定就業。村民加盟種植火龍果，每個大棚年收入3萬多元人民幣。待種植成規模後，引進加工車間，開發果脯、乾花、果醬、果酒等產品，延長產業鏈，可帶動更多百姓致富。

火龍果 創業 考察

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