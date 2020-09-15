中德智能網聯汽車中心 上海揭牌

中德智能網聯汽車推廣應用中心14日在滬揭牌，未來雙方將以中德智能網聯汽車推廣應用中心為基礎，推動重點企業落戶，加快構建智能網聯汽車國際生態，推動上海向世界級汽車產業中心加速前行。

中新社報導，中德智能網聯汽車推廣應用中心將設中德會商平台與政策法規協調委員會、數字化檢測互認平台、大數據交互平台、大數據實驗室、產業孵化器五大功能板塊。

政策法規協調委員會旨在開展合作研究與交流，推動雙方自駕領域政策法規完善；數字化檢測互認平台圍繞國內外一站式數字化檢測服務，探索測試內容的方法統一與結果互認；大數據交互平台基於數據資產挖掘與應用，實現信息共享與技術支撐；大數據實驗室依託海量數據分析與標準處理，促進汽車智能化水平提升；產業孵化器基於大數據、區塊鏈等數字化技術，為優質項目提供產業孵化服務與政策保障。

2018年7月，中德兩國簽署「關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明」，隨後兩國汽車工業協會共同簽署「合作備忘錄」，發起成立中德智能網聯汽車推廣應用中心。

為促進兩國在智能網聯汽車領域的深度合作，2020年8月，上海市嘉定區政府與中國汽車工業協會達成合作意向。對中德智能網聯汽車推廣應用中心落戶上海嘉定，德國汽車工業協會中國辦公室總經理慕容特認為「再合適不過」，因嘉定汽車研發知識深厚。

慕容特表示，如今，智能網聯汽車已成汽車行業一大重要趨勢，中德智能網聯汽車推廣應用中心無法涵蓋方方面面，因此雙方決以標準化及法規制定為重點，確保智能網聯汽車在入口區便具備良好功能性。