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工行估大陸內需較快恢復 今年GDP增速約3%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國工商銀行首席經濟學家周月秋認為，今年大陸經濟增速可能達到3%左右。（圖／取自新浪網）
中國工商銀行首席經濟學家周月秋認為，今年大陸經濟增速可能達到3%左右。（圖／取自新浪網）

中國工商銀行首席經濟學家周月秋認為，在跨周期調控政策支撐下，大陸內需有望更快恢復，今年大陸經濟增速可能達到3%左右，同時，面對疫情衝擊，大陸並未「大水漫灌」，也為政策層面留下了較大的調節空間和餘地。

據路透援引大陸金融時報報導，周月秋說：「面對疫情衝擊，大陸並未像西方國家一樣大水漫灌，而是採取積極有為的財政政策和靈活適度的貨幣政策，並取得良好成效。」

周月秋表示，大陸透過短期政策撫平疫情衝擊，中長期政策，則著眼於持久，重點體現在擴內需、推改革、強科技、促開放。但大陸也面臨宏觀槓桿率上升，債務負擔有所加重、製造業「兩端擠壓」，以及小微金融服務還有一定挑戰等問題。

至於上半年大陸商業銀行淨利潤的負增長，他指出，這不能簡單地理解為經營出現了大問題，實際上利潤負增長既有疫情衝擊的影響，同時也是大陸銀行業堅決落實向實體經濟合理讓利決策部署的結果。

今年第二季大陸GDP較去年同期成長3.2%，優於路透調查預估中值2.5%；上半年GDP較去年同期下降1.6%。而8月出口再度亮眼，年增速遠高預期並創近一年半新高。

疫情 GDP

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