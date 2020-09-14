陸房價8月加速上漲 各地政策將加碼精準打擊

大陸8月的房價數據印證樓市熱度有所上升，房價上月漲幅在前月短暫回落後又擴大，也解釋了大陸中央為何在8月頻釋政策收緊信號，分析師預計金九銀十樓市整體仍延續升勢，但各地陸續加碼調控有助於平抑漲幅。

路透報導，大陸國家統計局14日公布數據，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數與去年同期相比升4.8%，與上月漲幅一致，漲勢延續59個月；按月上升0.6%，升幅較7月加快0.1個百分點。

中原地產首席分析師張大偉表示，整體趨勢看，金九銀十房價上漲的趨勢依然持續，但越來越加碼的調控政策將平穩市場，預計後續有逾30個城市會收緊房地產政策，力度不一。

8月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有59個（上月59個），持平的有2個（上月5個），下跌為9個（上月6個）。

8月4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上升0.6%，升幅較7月擴大0.1個百分點，當中以廣州升幅最多，升0.9%，北京及上海都升0.6%，深圳升0.5%。

8月新建住宅按月漲幅居前的城市有惠州1.9%、銀川1.8%、錦州1.4%、唐山1.3%、溫州1.3%、濟寧1.2%、瀋陽1.1%等；二手房價漲幅居前的城市有廣州1.7%、成都1.2%、金華1.2%、深圳1.1%、唐山1.1%等。

漲幅領先的城市中有不少參與了8月底與住建部的會商，住建部召開部分城市房地產工作會指出，要切實落實城市主體責任，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標；高度重視當前房地產市場存在的突出問題，始終繃緊房地產市場調控這根弦。瀋陽、長春、成都、銀川、唐山、常州等城市參加了該會議。

統計局城市司首席統計師孔鵬在解讀中表示，8月70個大中城市房地產市場運行總體平穩，價格略漲。

具體來看，各線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅略微擴大，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅按月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲1.0%，漲幅按月擴大0.3個百分點。

31個二線新建價格環比按月上漲0.6%，漲幅按月擴大0.1個百分點；二手按月上漲0.4%，漲幅按月回落0.1個百分點。35個三線城市新建和二手按月分別上漲1.0%和0.6%，漲幅按月分別擴大0.2和0.1個百分點。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，需求在3到5月持續釋放後，在6到8月進入平台期，住房銷售價格不具備大幅上漲的動力，漲幅溫和。8月指數按月漲幅的微幅擴大，是正常波動。

他並認為，總體平穩中，局部房價有異動，一線中，近兩月廣州二手住宅銷售價格按月漲幅持續處在70城首位，漲幅均在1.5%以上，今年廣州二手房市場需求韌性較強，市場預期走高，進而導致近兩月價格表現較為突出，同時7月以來深圳調控政策加碼也有一定的需求溢出。