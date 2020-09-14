上汽燃料電池車 5年拚10％市占

「未來五年內，上汽將力爭實現『十、百、千、萬』四大目標：即在2025年前，推出至少十款燃料電池整車產品，捷氫科技達到百億級市值，建立起千人以上燃料電池研發運營團隊，形成萬輛級燃料電池整車產銷規模，市場占有率在10％以上。」上汽集團總裁王曉秋在13日的全球首款燃料電池MPV（多用途汽車）發布會上說。

中新社報導，此次發布的上汽大通MAXUS EUNIQ7，搭載了上汽最新自主開發的第三代燃料電池系統，儲氫量達6.4kg，超越豐田MIRAI、現代NEXO等國際品牌產品的儲氫水平。此外，EUNIQ7還具有加注時間快、低溫適應性強、續航里程長等產品性能。

隨著全球能源體系正在加速轉型，以氫能源為代表的綠色可再生能源的經濟性正逐步體現，去年氫能源更首次被寫入中國大陸「政府工作報告」。作為中國大陸最早開展燃料電池技術研發的汽車企業，上汽於2001年就啟動了鳳凰一號燃料電池汽車項目。上汽旗下捷氫科技，目前已掌握從電堆核心零部件開發（雙極板、膜電極）、電堆集成、燃料電池系統集成到動力系統集成、整車集成的完全正向開發能力，並具備完整的自主知識產權。

王曉秋表示，未來十年，上汽集團將結合用戶使用場景，推動新一代自主燃料電池技術在重卡、輕卡、大巴等商用車產品的批量化應用，並適時推出燃料電池乘用車產品。

「燃料電池汽車是氫能和燃料電池技術的關鍵和重點。」中國汽車工程學會理事長、中國工程院院士李駿指出，發展氫能和燃料電池產業，對於改善能源結構，實現汽車產業能源轉型和動力轉型，以及提升中國大陸科技創新實力和國際競爭力都具有重要意義。