聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資近百億人民幣 兩岸「同芯成」開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

兩岸集成電路創新產業園首個項目──「同芯成」一期項目開工儀式日前在浙江省紹興市越城區舉行。該項目總投資96.92億元（人民幣，下同），是兩岸集成電路創新產業園的先導製造項目，也意味著兩岸在集成電路產業領域的合作又邁出實質性步伐。

中新社報導，2019年11月，兩岸集成電路創新產業園項目奠基，項目規畫總面積約4200畝，計畫總投資不低於600億元。該項目致力於整合兩岸人才、技術、資金及市場資源，計畫導入200家上下游集成電路相關企業和台灣科學園區管理團隊，共同探索兩岸高新技術及產業合作的新模式。

越城區委書記金曉明表示，當地正加快建設集成電路浙江省級「萬畝千億」新產業平台，已集聚中芯國際、長電科技等相關企業98家，此次開工的兩岸集成電路創新產業園同芯成一期項目規畫用地365.82畝，總投資96.92億元，是該產業園的先導製造項目。

該項目公司在絕緣栅型場效應管、高壓邏輯芯片等領域有深厚的技術積累，擁有集成電路芯片設計、製造工藝、加工設備等方面成熟的技術體系，將為兩岸集成電路創新產業園發展注入動能。

浙江是台胞在大陸創新創業的熱土之一。兩岸集成電路創新產業園項目不僅是推動長三角一體化發展的生動實踐，也是促進浙台經濟融合發展的具體體現。同芯成一期項目的落地，將為浙江打造集成電路產業集群注入強大動力。

人民幣

延伸閱讀

演習常態化？大陸宣布今日於浙江象山沿海軍演

首座兩岸積體電路創新產業園開工 有望加速實質合作

為增加就業 大陸核准浙江、海南兩核電項目

廈門電子信息產業 簽約800億

相關新聞

深圳國際無人機展 「空中計程車」亮相

9月13日，2020第四屆世界無人機大會暨第五屆深圳國際無人機展在深圳會展中心開幕。400多家大陸國內外無人機企業、抗疫...

習近平談創新 不搞自閉

面對美國等國對大陸科技企業的諸多封鎖和制裁，大陸國家主席習近平近日指出，大陸許多的關鍵核心技術受制於人，部分關鍵原料依賴...

陸最高法院 首度發布電商智財指導意見

中國大陸最高人民法院13日發布「關於審理涉電子商務平台知識產權民事案件的指導意見」。這是大陸最高法院首次專門針對電子商務...

廣東外經貿藍皮書 加強非洲合作

「廣東外經貿藍皮書（2020）」發布會12日在廣州舉行。專家判斷，2020年，中國大陸面臨國內外經貿環境的巨大變化，加上...

投資近百億人民幣 兩岸「同芯成」開工

兩岸集成電路創新產業園首個項目──「同芯成」一期項目開工儀式日前在浙江省紹興市越城區舉行。該項目總投資96.92億元（人民...

上汽燃料電池車 5年拚10％市占

「未來五年內，上汽將力爭實現『十、百、千、萬』四大目標：即在2025年前，推出至少十款燃料電池整車產品，捷氫科技達到百億...

調查：中美兩國企業 仍願意持續在對方國家經營

近日，在美國中國總商會舉辦的視訊對話活動上，中美多位專家學者和業界人士表示，近期一系列調查顯示，儘管中美兩國企業因疫情面...

港樓價指數走穩 看樓量連升6周

疫情見回穩跡象，連帶樓價走勢也企穩，二手樓價指數結束兩連跌，按周回升0.24%，最新報177.85點。放寬限聚令後，周末看樓量續回升，屬連升6周，但學者認為，香港經濟仍存隱憂，至年底前預計樓價仍受壓。

香港限聚令鬆綁首個周末 「報復式消費」旺市

香港新一波疫情放緩，本地消費回暖，12日是港府放寬限聚令上限至四人後的首個周末，商場和食肆生意明顯反彈，出現「報復式消費」，人潮不斷。

金交所亂象頻傳 大陸官方整頓

大陸官方對亂象頻傳的金融資產交易所再次祭出雷霆整頓，路透報導，金融監管部門近日發文對金融資產類交易場所（金交所）提供的產...

大陸上月進口鋼鐵 暴增130%

大陸8月進口鋼鐵猛增130%，專家認為，進口量不正常的原因，是由於短期內海外經濟的大幅下滑，鋼鐵需求急劇萎縮，導致價格過...

北京傳拒屈服川普 寧可讓TikTok下架

美國總統川普十日說，不會給海外版抖音（TikTok）寬限期，若在最後期限，本月十五日前未出售，將封禁TikTok；路透十一日獨家報導，北京反對TikTok被強迫出售，寧可這個短影音應用軟體在美國下架。

熱門新聞

「求和」新解？央視主持人李紅：是指「尋求和平」

央視再發「時評」滅火：歡迎王金平率團出席海峽論壇

去不去海峽論壇？王金平：黨中央14日晚間會做出最後決定

10歲女童做錯數學題被老師體罰致死 妹妹目睹：老師完全不管

華春瑩：12名被捕港人 企圖將香港從中國分裂出去

習近平：面臨封鎖打壓不能自我封閉 要突破關鍵技術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。