投資近百億人民幣 兩岸「同芯成」開工

兩岸集成電路創新產業園首個項目──「同芯成」一期項目開工儀式日前在浙江省紹興市越城區舉行。該項目總投資96.92億元（人民幣，下同），是兩岸集成電路創新產業園的先導製造項目，也意味著兩岸在集成電路產業領域的合作又邁出實質性步伐。

中新社報導，2019年11月，兩岸集成電路創新產業園項目奠基，項目規畫總面積約4200畝，計畫總投資不低於600億元。該項目致力於整合兩岸人才、技術、資金及市場資源，計畫導入200家上下游集成電路相關企業和台灣科學園區管理團隊，共同探索兩岸高新技術及產業合作的新模式。

越城區委書記金曉明表示，當地正加快建設集成電路浙江省級「萬畝千億」新產業平台，已集聚中芯國際、長電科技等相關企業98家，此次開工的兩岸集成電路創新產業園同芯成一期項目規畫用地365.82畝，總投資96.92億元，是該產業園的先導製造項目。

該項目公司在絕緣栅型場效應管、高壓邏輯芯片等領域有深厚的技術積累，擁有集成電路芯片設計、製造工藝、加工設備等方面成熟的技術體系，將為兩岸集成電路創新產業園發展注入動能。

浙江是台胞在大陸創新創業的熱土之一。兩岸集成電路創新產業園項目不僅是推動長三角一體化發展的生動實踐，也是促進浙台經濟融合發展的具體體現。同芯成一期項目的落地，將為浙江打造集成電路產業集群注入強大動力。