廣東外經貿藍皮書 加強非洲合作

美國總統川普十日說，不會給海外版抖音（TikTok）寬限期，若在最後期限，本月十五日前未出售，將封禁TikTok；路透十一日獨家報導，北京反對TikTok被強迫出售，寧可這個短影音應用軟體在美國下架。

2020-09-13 01:18