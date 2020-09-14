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廣東外經貿藍皮書 加強非洲合作
「廣東外經貿藍皮書（2020）」發布會12日在廣州舉行。專家判斷，2020年，中國大陸面臨國內外經貿環境的巨大變化，加上新冠肺炎疫情的影響，廣東外經貿形勢面臨巨大挑戰和不確定性，繼續承擔下行的壓力。
中新社報導，藍皮書的「廣東外經貿形勢分析報告（2019—2020）」探討圍繞國際經貿形勢變化對廣東外貿發展的影響，並綜合多方面因素對廣東外貿發展進行預判。
在該篇報告中，廣東外語外貿大學金融學院教授蕭鷂飛表示，近兩年的國際經貿形勢非常複雜，廣東外貿處於「多重困境」，各級地方政府注入了政策動力，粵港澳大灣區發展規畫及其政策、應對中美貿易摩擦和近期應對新冠肺炎疫情的政策，有望落實和發揮作用；並通過擴大開放，穩定推進「一帶一路」建設，促進廣東與非洲經貿合作，推動廣東外貿走出多重困境。
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