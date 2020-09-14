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深圳國際無人機展 「空中計程車」亮相

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2020第四屆世界無人機大會暨第五屆深圳國際無人機展，9月3日在深圳開幕。圖為上海峰飛航空科技有限公司研製的大型垂直起降智能飛行器—V400信天翁全球首發。（中新社）
2020第四屆世界無人機大會暨第五屆深圳國際無人機展，9月3日在深圳開幕。圖為上海峰飛航空科技有限公司研製的大型垂直起降智能飛行器—V400信天翁全球首發。（中新社）

9月13日，2020第四屆世界無人機大會暨第五屆深圳國際無人機展在深圳會展中心開幕。400多家大陸國內外無人機企業、抗疫、植保、警用、物流等千架無人機以及無人機產業鏈設備配件等參展商亮相。無人機航拍大賽、無人機創新創業大賽、無人機競速比賽先後開賽。

香港中通社報導，目前，5G、大數據、人工智能等前沿技術的加持，給無人機市場的快速發展注入了更多的動力。展會上可以看到，深圳大疆創新無人機、山西迪奧普垂直起降無人機、天津華鼎科技太陽能無人機、珠海紫燕氫動力超長航時無人機、移動式（便攜式）無人機信號干擾系統設備以及斯凱孚無人機應用解決方案等。

上海峰飛航空科技有限公司（峰飛航空科技）首次公布了企業戰略規畫，以大型智慧物流飛行器+「空中計程車」自動駕駛載人飛行器為主要產品布局，構建空中物流運營系統和空中立體出行方式，打造未來城市空中交通。

該公司面向全球市場盛大發布垂直起降智能飛行器——V400信天翁在會上亮相，在長航時、大載荷的大型垂直起降智能飛行器領域的嶄新突破。V400信天翁由峰飛航空科技自主研發，作為一款垂直起降的智能飛行器，最大起飛重量400公斤，最大載荷100公斤。純電動版滿載續航里程300公里，混動版滿載續航里程達1000公里。

斯凱孚（SKF）在軸承、密封、潤滑系統和服務領域，是全球知名的產品、解決方案和服務供應商。斯凱孚航空航天為航空公司、飛機和發動機製造商提供高度工程化的標準部件、訂製解決方案和服務。包括：機體和飛控系統解決方案；航空發動機、變速器、機體單元、複合拉桿材料；密封解決方案和彈性體解決方案等。

中國大陸作為全球民用無人機最主要的產業基地，2019年無人機行業保持了較快增長，全中國大陸共有7000多家無人機企業獲得了民用無人駕駛航空器經營許可證，交易規模突破500億元人民幣。

其中，深圳650餘家，出口的消費級無人機占全大陸總量的90%，工業級無人機占大陸國內60%的市場份額；全年無人機出口約180億元人民幣，以消費無人機、植保無人機、行業無人機、玩具無人機及配套產品為主。

深圳 和服

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