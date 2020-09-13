超越美國 陸Q2首次成為德國最大出口國

德國聯邦統計局最新數據顯示，中國大陸今年第二季從德國進口了總額近230億（歐元，下同）的貨物，首次成為德國最大的出口目的國，德媒指出，這是由於相較其它國家，大陸從新冠肺炎疫情中復甦得較快。

德國「證券報」和「法蘭克福匯報」等媒體12日援引德國聯邦統計局提供給路透社的數據報導指出，今年第二季，德國向中國大陸出口了總額近230億元的貨物，超越多年來位居德國最大出口目的國-美國，美國第二季從德國進口了約200億元的貨物。

德國聯邦統計局今年3月公布的數據顯示，去年，美國依然為德國商品的最大進口國，為1187億元；緊追在後的是法國，為1068億元；中國大陸則以960億元排名第三，但今年第二季，大陸翻轉了這個態勢。

此外，德國聯邦統計局日前公布的7月外貿數據指出，當月中國大陸從德國進口了87億元貨物，較去年同期僅微降0.1%；美國7月自德進口則較去年同期大幅下跌17%，為93億元。同期，德國從中國大陸進口103億元的貨物，位居德國各進口來源國第一，較去年同期上升7.4%；從美國進口貨物52億元，下降了14.8%。