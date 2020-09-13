港樓價指數走穩 看樓量連升6周

疫情見回穩跡象，連帶樓價走勢也企穩，二手樓價指數結束兩連跌，按周回升0.24%，最新報177.85點。放寬限聚令後，周末看樓量續回升，屬連升6周，但學者認為，香港經濟仍存隱憂，至年底前預計樓價仍受壓。

香港經濟日報報導，綜合學者及業界認為，儘管疫情有回穩跡象，但經濟前景仍差，失業率預計會再上升，樓價很難有動力再向上，年底前仍然會受壓。

據報導，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）結束兩連跌，按周回升0.24%至177.85點。另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass按周上揚0.29%，而CCL（中小型單位）則也增0.29%，令本周出現CCL三大整體指數齊升局面。指數主要反映8月17日至8月23日時市況，當期正值新冠肺炎確診個案從高位開始回落。

報導稱，至於四個分區指數，則錄得三區上升一區下跌，並以九龍區升幅最大，按周漲2.03%，新界東及新界西也分別上升1.37%及0.53%，反觀中高價樓較多的港島區，則按周下跌2.68%，表現較為遜色。

11日起放寬多項防疫措施，包括限聚令放寬至4人，看樓活動也持逐漸趨活躍，根據利嘉閣地產研究部估算，全港50個指標屋苑共錄得1450組客戶預約看樓，按周升1.4%，屬連升6周。

確診數目下降，個別買家加快入市。柴灣杏花邨3房放盤4小時以808萬元（港幣，下同，約104萬美元）易手，屋苑7座高層5室，實用面積508平方呎，3房間隔，叫價830萬元，放盤4小時即以808萬元連租約易手，實用呎價1萬5906元。同類單位極少放盤，且造價略低於市價，即吸引買家入市。