香港限聚令鬆綁首個周末 「報復式消費」旺市

香港新一波疫情放緩，本地消費回暖，12日是港府放寬限聚令上限至四人後的首個周末，商場和食肆生意明顯反彈，出現「報復式消費」，人潮不斷。

明報報導，現代管理（飲食）專業協會主席、昇悅集團管理有限公司主席梁志偉稱，食肆放寬4人同，一家四口可以不用分，其集團生意額回升兩成，形容「市民屈了一個月，終於出來報復式消費」，集團推出550港元（約70.9美元）的四人海鮮餐，前晚已售出逾十個。

據報導，梁志偉說，早市及午市重回第三波疫情前五成生意額，晚市始終損失了酒席、宴會生意，因此晚市仍然稍弱，期望港府在中秋節前放寬至10人一。他說現時仍未有中秋節訂，相信不少市民正等港府進一步放寬社交距離措施。

報導稱，稻苗學會主席徐汶緯表示，食肆始終要遵守入座率不可超過五成的限制，因此生意額沒大升，但市面氣氛確有好轉，多了市民出街用膳。

另據香港01報導，尖沙咀K11 MUSEA第二季營業額按季反彈35%，當中奢侈品、鐘表珠寶方面的營業額升幅達60%；該商場預期第三季營業額也將按季錄60%升幅，本地消費群有帶動「報復式消費」現象。

報導說，餐飲業在疫情中受災嚴重，但K11 MUSEA在8月至10月期間，仍有10間食肆進駐，涵蓋中西日式、火鍋等。K11 MUSEA發言人表示，本地消費群帶動的「報復式消費」現象，主要來自本地消費力釋放，當中女性顧客較多，受惠商場多間提供下午茶的特色餐廳。

12日中午於K11 MUSEA視察，商場內大部分食肆外排起人龍，美食廣場滿座。在拉麵店排隊的一家三口，梁爸爸說限聚令期間，一家三口難外出食飯，感不方便，唯有在家煮飯，消費也減少，但難言現在屬報復式消費，「最多買返之前需要，唔會好誇張」。

報導指出，中菜館夜上海九龍經理成緯邦說，限聚令上周五放寬後，周六日訂座率即達九成，人流明顯增加，生意對比兩至三星期前恢復約五至六成。