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香港機場客運量 8月狂減98.6%
香港機場管理局（機管局）11日公布的8月航空交通量數據顯示，香港國際機場8月客運量及飛機起降量分別為8.4萬人次及1萬架次，分別同比減少98.6%及72.0%；貨運量則保持平穩，僅較去年同月下跌3.5%。貨機起降量則按年上升21.5%，由4906架次上升至5960架次。
中新社報導，新冠疫情橫掃全球，許多國家及地區實施入境限制及檢疫措施，跨國 外派公幹、旅遊需求疲弱，航空業大受衝擊；加上香港限制非當地居民入境，導致香港國際機場所有類別的客運量，包括香港居民、訪港旅客及轉機過境旅客，均較往年大幅減少。
機管局指出，貨運方面，雖然客機機腹載貨空間不足導致轉口貨運量顯著下跌，但出口及進口貨運量較去年同月分別增加8%及4%。
機管局數據顯示，香港國際機場今年前8個月的客運量為850萬人次，比去年同期減少83.2%。飛機起降量為11.4萬架次，較去年同期下跌60.1%，貨運量則下跌9%至280萬公噸。
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