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大裁員要來了？國泰港龍2萬員工飯碗受威脅

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電
國泰港龍不申保就業 兩萬員工飯碗危危乎 中國新聞社
國泰港龍不申保就業 兩萬員工飯碗危危乎 中國新聞社

國泰航空旗下分別雇用1萬7700人及2500人的國泰航空及港龍宣布，不再申請港府第二輪保就業計畫；另有消息稱，國泰最快下月向董事局提出重組業務方案，包括檢討人手資源。市場研判，這是國泰航空大裁員的前奏，國泰2萬員工的飯碗備受威脅。

大公報報導，港府第二輪保就業計畫8月31日至9月13日接受申請，國泰航空及港龍決定不再提出申請，但旗下其他子公司包括香港快運、華民航空、國泰航空服務（貨運站）、香港地勤服務、雅潔洗衣及國泰航空飲食服務仍將提出申請，合計員工約6500人左右。

香港中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示「裁員機會很大」。羅祥國認為，國泰業務在未來兩年復甦機會很微，「在無法提供服務的情況下，要養這麼多飛機，又有機師、機組人員、後勤等，相信沒有任何一家公司可以生存下來。」羅祥國表示，國泰的目的是保持競爭力，避免破產，「要務實一點來看這個問題，否則就算未來行業復甦，公司亦難以捱得到。」

據了解，截至今年6月底，國泰在全球僱用3.3萬名員工，其中約2.76萬人為在港員工，上半年員工開支占國泰營業開支約25%。國泰行政總裁鄧健榮在員工內部通訊中透露，短期內向董事會提交優化公司規模的措施，以符合目前香港航空業的需求，一旦有定案，會向所有員工清晰交代。

報導指出，新冠疫情全球爆發，航空業首當其衝。國泰上半年虧損近99億（港元，下同，約合12.8億美元），客運收益大減70%，即使首期保就業獲得7億元，根本難以扭轉每月燒錢超過10億元。

為了撐過這場寒冬，全球航空公司先後透過縮減運力、裁員等控制成本，新加坡航空集團將裁員4300人，占總員工20%。英國維珍航空、澳洲航空、美聯航和美國航空日前也宣布裁員和無薪假計畫，各削減數千人。

國泰航空 香港

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