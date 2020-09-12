隨捷克議長訪台企業及個人 將遭大陸列為黑名單

針對捷克參議院議長韋德齊日前率團訪台，大陸接連祭出報復措施。英文中國日報引述未具名的消息指出，大陸將不允許隨同韋德齊訪台的捷克企業進入中國市場，參訪團所有成員也將被禁制進入中國。

捷克參議院議長韋德齊8月30日搭乘華航包機率團抵達台灣，展開為期六天訪問。由韋德齊率領的訪團成員共有89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普，以及36家企業代表與學術、科研、文化界人士。

韋德齊訪台期間，雙方曾舉行台捷經貿暨投資論壇，台捷企業也舉行近180場一對一商務洽談，涉及工業自動化、數據管理系統、人工智慧硬軟體等領域。

不過，韋德齊訪台也引發北京高度不滿，將其視為是挑戰北京的「一個中國原則」。大陸國務委員兼外長王毅當時即揚言，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價」。

在韋德齊尚未離台就傳出，捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）一筆來自北京總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的訂單，被以韋德齊訪台影響中捷關係為由臨時取消。

此外，大陸文化和旅遊部11日晚間也以捷克新冠肺炎疫情出現快速反彈跡象為由，發布「赴捷克旅遊安全提醒」，呼籲大陸公民暫勿前往捷克旅遊。

不過，受新冠肺炎疫情影響，歐洲理事會3月17日就宣布，對歐盟以外人員前往歐盟國家的「非必要旅行」進行限制，大陸與捷克的國際直航班機客目前也尚未恢復。因此，大陸這項旅遊提醒宣示實際影響應當有限。