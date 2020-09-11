中國歐盟商會：大陸市場有市場准入、商業政治化挑戰

中國歐盟商會發布年度報告，指儘管有市場准入、新冠疫情後凸顯的人才和商業政治化等挑戰，在大陸的歐企仍然希望增加在大陸的投資。

財新網報導，中國歐盟商會在這份年度的《歐盟企業在中國建議書 2020/2021》中，重點提及的話題依然是市場准入。大陸官方6月下旬發佈2020年版《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》，與之前版本相比，刪除7條，但仍保留33條限制/禁止准入措施。

歐盟商會稱，刪除的措施大多意義不大，例如燃料和核輻射處理、油氣勘探、管網設施營運。剩餘的33條措施涵蓋許多行業，其中涉及的法律和電信服務等領域，歐洲企業仍很希望進入，但令人擔憂的是，現在看來越來越多的領域不是限制外國投資，就是給國內龍頭企業的支持，足以將潛在的歐洲競爭者擠出市場。

報告建議，歐盟和大陸必須爭取在今年底之前就《全面投資協定》達成一項政治協議，協議必須取得切實的成果，並確保雙方的公開和公平市場，以加強關係並為進一步的生產性參與奠定基礎。

中國歐盟商會主席伍德克表示，歐盟曾與許多國家簽署各種各樣的經濟和貿易協定，因此，完成中歐投資協定並期待中國大陸成為像歐盟一樣開放和公平的市場並非天方夜譚。他認為，經歷30幾輪痛苦，漫長的《全面投資協定》談判，現在是最後的機會。

歐盟商會在報告中也提及，身處一個更加政治化的商業環境中，在中國大陸的歐洲企業越來越擔憂被「任意懲罰」。同時，大陸市場持續缺乏相當程度的開放，歐企或最終被排擠出某些領域的大陸市場。

報告還直指，歐盟與大陸的關係因新疆人權和港版國安法問題而惡化的風險，可能嚴重影響歐洲企業在大陸的經商。