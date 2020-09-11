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陸超市企業門市擴展按下暫停鍵，聯華超市關店148家

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導

上半年受疫情影響，大陸部分超市企業門市擴展按下暫停鍵，其中以聯華超市關店數量最多，關閉了148家店，是16家超市上市企業之最，理由是順應市場環境變化，提高整體實體據點的品質。

中百集團、北京京客隆分別關閉47家和12家，排名第2及第3；16家超市上市企業中，只有利群股份沒有關店動作。

根據聯商網零售研究中心統計，16家超市上市企業今年上半年共新開門市445家，關閉門市253家； 16家超市上市企業門市總數超過11902家。

新京報報導，還有部分企業因門店虧損而發生關店情況，例如步步高同時關閉10家在2到3年內轉虧為盈無望，或物業無法續租的門店；北京京客隆因租約到期及對虧損店鋪調整等原因，關閉12間便利店。

有關店就會有開店，今年上半年，聯華超市共新開門市135家，其中大型綜合超市新開1家、超級市場業態新開門市95家、便利店新開門市39家。

家家悅今年上半年新增門市67家，其中新增門市中大賣場17家、綜合超市50家；步步高上半年新開業態門市18家；北京京客隆新開便利市2家。

值得注意的是，今年上半年，永輝超市新開超市門市31家，已開業門市數量達到938家。

業內人士認為，瘋狂拓店是永輝超市保持營收穩步提升的重要舉動，過去十年，永輝超市每年新開門市均保持在45家以上，目前已經實現一至六線城市覆蓋。

根據永輝超市官網最新數據，截至今年8月28日已開店947家，籌建中的門市226家，今年線下大店或許將突破1000家。

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