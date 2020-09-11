超市上市企業上半年業績：永輝緊追高鑫，中百降幅最大

大陸16家超市上市企業2020年上半年財報業績皆已出爐，從淨利潤看，排名第1仍是「超市之王」的高鑫零售，淨利為人民幣20.6億元（約新台幣90.2億元），年增16.8%。

排名第2和第3名是永輝超市和家家悅，淨利分別是18.5億元及2.8億元（約新台幣81.1億元及12.6億元），年增35.3% 和26.9%。

新京報報導，從營收、淨利兩項指標來看，高鑫零售仍是絕對的「超市之王」，今年上半年，高鑫零售營收531.7億元，年增5.1%；淨利潤20.62億元，年增16.8%；同店銷售增長為5.7%。

此外，高鑫零售的B2C業務，主要透過淘鮮達及天貓平台，實現大幅成長並為銷售增長作出貢獻，今年第1季線上店日均單量逾750單，第2季的店日均單量逾950單。

截至8月12日，高鑫零售B2C的用戶數達到近5000萬，活躍用戶數達到近1300萬，可見高鑫零售的新零售轉型已取得不錯的成效。

不過，高鑫零售的地位受到永輝超市的挑戰，今年上半年，永輝超市營收505.1億元，年增22.6%，這是永輝超市上市以來首次半年度營收突破500億元大關。

永輝超市淨利潤為人民幣18.5億元，年增35.3%；永輝保持營收穩步提升的秘訣在於瘋狂拓店，按照開店速度和規模，永輝超市在今年底突破人民幣千億營收幾乎成定局，也有很大機率超越高鑫零售。

此外，淨利增速最大的是新華都，與去年同期相比由虧轉盈，上漲212.4%，新華都表示，主要是2019年關閉處置長期虧損的門店及部分子公司的股權，讓整體盈利能力得以體現。

中百集團、人人樂、利群股份等6家企業淨利潤下降，其中，中百集團降幅最大，下降了299.5%；人人樂降幅也不小，下降267.7%。

值得注意的是，今年上半年有五家超市虧損，分別是中國順客隆、利群股份、中百集團、人人樂、家樂福中國，分別虧損人民幣0.02億元、0.09億元、0.73億元、1.42億元、2.25億元。

人人樂表示，由於百貨和購物中心以及配套招商租賃業務受新冠疫情影響，客流大幅下降、大量減租降租、撤櫃空場等情況嚴重，導致收入下降。

去年蘇寧收購家樂福中國80%的股份，並加快整合家樂福業務步伐，家樂福中國指出，如果不考慮家樂福中國併購時評估增值的攤銷，今年上半年盈利人民幣5919萬元。