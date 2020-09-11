首座兩岸積體電路創新產業園開工 有望加速實質合作

大陸首座兩岸積體電路創新產業園今（11）日在浙江省紹興市舉行開工儀式。該項目總投資人民幣96.92億元，是兩岸積體電路創新產業園的先導製造項目，意味兩岸在積體電路產業領域合作又邁出實質步伐。

中新網報導，去年11月，兩岸積體電路創新產業園奠基，項目規劃總面積約4,200畝，計畫總投資不低於人民幣600億元。該項目重點在整合兩岸人才、技術、資金及市場資源，計畫導入200家上下游積體電路相關企業和台灣科學園區管理團隊，共同研究兩岸高新技術及產業合作的新模式。

越城區委書記金曉明表示，當地正加快建設積體電路浙江省級「萬畝千億」新產業平臺，已有中芯國際、長電科技等相關企業98家進駐，此次開工的兩岸積體電路創新產業園同芯成一期項目規劃用地365.82畝，總投資人民幣96.92億元，是該產業園的先導製造項目。

浙江省台辦副主任周晁利稱，兩岸積體電路創新產業園不僅是推動長三角一體化發展的實踐，也是促進浙台經濟融合發展的具體體現。同芯成一期項目落成後，必將為浙江打造積體電路產業集群注入強大動力。

周晁利還談及，兩岸同胞是一家人，希望浙台兩地積體電路業界精英共同努力，將兩岸積體電路創新產業園打造成為浙江省積體電路示範園區，浙江相關部門也將努力當好「店小二」，提供全方位、全過程的優質服務，實現企業壯大與地方發展的雙贏。