快訊

社群小編喊水結冰：社群教母與法白總監心法大公開

蒜頭漲到比豬肉貴 監委要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首座兩岸積體電路創新產業園開工 有望加速實質合作

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸首座兩岸積體電路創新產業園今（11）日舉行開工儀式。圖：中新網
大陸首座兩岸積體電路創新產業園今（11）日舉行開工儀式。圖：中新網

大陸首座兩岸積體電路創新產業園今（11）日在浙江省紹興市舉行開工儀式。該項目總投資人民幣96.92億元，是兩岸積體電路創新產業園的先導製造項目，意味兩岸在積體電路產業領域合作又邁出實質步伐。

中新網報導，去年11月，兩岸積體電路創新產業園奠基，項目規劃總面積約4,200畝，計畫總投資不低於人民幣600億元。該項目重點在整合兩岸人才、技術、資金及市場資源，計畫導入200家上下游積體電路相關企業和台灣科學園區管理團隊，共同研究兩岸高新技術及產業合作的新模式。

越城區委書記金曉明表示，當地正加快建設積體電路浙江省級「萬畝千億」新產業平臺，已有中芯國際、長電科技等相關企業98家進駐，此次開工的兩岸積體電路創新產業園同芯成一期項目規劃用地365.82畝，總投資人民幣96.92億元，是該產業園的先導製造項目。

浙江省台辦副主任周晁利稱，兩岸積體電路創新產業園不僅是推動長三角一體化發展的實踐，也是促進浙台經濟融合發展的具體體現。同芯成一期項目落成後，必將為浙江打造積體電路產業集群注入強大動力。

周晁利還談及，兩岸同胞是一家人，希望浙台兩地積體電路業界精英共同努力，將兩岸積體電路創新產業園打造成為浙江省積體電路示範園區，浙江相關部門也將努力當好「店小二」，提供全方位、全過程的優質服務，實現企業壯大與地方發展的雙贏。

人民幣 中芯

延伸閱讀

陸商務部：大陸半導體 成為全球半導體市場增長主要動力

應對美國圍堵 中國8月積體電路進口年增11％

廣西與紫光牽手 推進數位廣西建設

國台辦前副主任鄭柵潔 出任浙江省代省長

相關新聞

首座兩岸積體電路創新產業園開工 有望加速實質合作

大陸首座兩岸積體電路創新產業園今（11）日在浙江省紹興市舉行開工儀式。該項目總投資人民幣96.92億元，是兩岸積體電路創...

超預期！大陸8月新增社會融資較7月倍增

在地方債的拉動下，大陸8月新增社會融資規模比7月多增一倍，而代表廣義流動性的M2（廣義貨幣）增速則回落至3月以來新低。

WSJ：字節跳動找美協商 不想全賣TikTok

華爾街日報(WSJ)引述知情人士報導，由於中國祭出技術出口新規，讓TikTok的交易談判出現變數。TikTok母公司字節跳動正與華府協商，想找到辦法同時滿足華府和北京的規定，盼能不需完全出售TikTok在美國的業務。可能的解決方案包括將TikTok資料的營運管控交給一家美企，但仍持有部分資產所有權。

全球最自由經濟體排名 香港蟬聯第一

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）10日公布《世界經濟自由度2020年度報告》，香港再度蟬聯全球最自由的經濟體第一名，新加坡緊隨其後；5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位，但報告質疑香港的法治可能受到削弱。

王毅大力批美 稱美是當代國際秩序最大破壞者

大陸國務委員兼外交部長王毅在莫斯科出席上合組織外長會時表示，美國正在成為當代國際秩序的最大破壞者，應堅決防止強權政治把這...

華為要靠鴻蒙抗美 讓開發者成為星星之火

華為消費者業務CEO余承東10日表示，今年上半年華為的手機業務仍然增長，代替美國禁用Google服務的自研作業系統鴻蒙2.0系統（HarmonyOS 2.0）推出，今年底將向開發者發布智慧手機的Beta測試版本，華為手機明年將全面支持鴻蒙2.0。

加拿大智庫：香港蟬聯全球最自由經濟體 但法治遭破壞

儘管「反送中」運動令香港過去一年動盪不安，但加拿大智庫菲莎研究中心（Fraser Institute）再次把香港評為全球...

本式台胞證將走入歷史 9月20日最後一批到期失效

大陸出入境管理局近日表示，今年9月20日最後一批本式的「台灣居民來往大陸通行證」（台胞證）即將到期失效，所有持本式台胞證...

不鎖國要脫鉤 習近平「雙循環戰略」大招有用嗎？

自美中經貿戰以來，美國對中國的政策一直朝「脫鉤」設計，直到9月7日，川普還在說，「脫鉤是個有趣的字眼」，如果不和中國大陸做生意，美國就不會損失好幾十億美元，所以他要懲罰於海外創造就業機會的美國公司、禁止在中國大陸做生意的美國公司爭取聯邦政府合約。

中國服務機器人市場 占全球逾四分之一

2020年中國國際服務貿易交易會上，各種各樣、多種用途的機器人產品吸引了參會者的極大關注。中國電子學會表示，中國機器人產...

2030年陸將成亞太最大投資市場

全球知名商業地產服務和投資公司世邦魏理仕10日發佈「大中華區2030年展望報告」顯示，隨著中國經濟的服務業占比和人均GD...

膠東經濟圈一體化 加快建構膠高鐵網

10日，山東省政府召開濰煙高鐵、萊榮高鐵項目建設動員大會，推動膠東半島環狀高鐵網建設。大會在煙台、威海設會場，兩會場活動...

熱門新聞

本式台胞證將走入歷史 9月20日最後一批到期失效

涉香港新疆爭議 外媒：中國下令陸媒禁報花木蘭

央視王金平求和說 國台辦：兩岸一家人多增信釋疑

新聞眼／蔡王會曝光 牽動三角博弈

民進黨正告北京當局 克制近來的言語及軍事挑釁行為

獨／王金平向江啟臣保證：蔡總統絕對沒有要我傳話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。