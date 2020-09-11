超預期！大陸8月新增社會融資較7月倍增

在地方債的拉動下，大陸8月新增社會融資規模比7月多增一倍，而代表廣義流動性的M2（廣義貨幣）增速則回落至3月以來新低。

中國人民銀行今（11）日公布的最新數據顯示，截至8月底，M2餘額為人民幣213.68兆元，年增10.4%，增速比7月底低0.3個百分點，比去年同期高2.2個百分點。

狹義貨幣(M1)餘額為人民幣60.13兆元，年增8%，增速分別比7月底和去年同期高1.1個和4.6個百分點；流通中貨幣(M0)餘額為人民幣8兆元，年增9.4%。8月淨投放現金為人民幣175億元。

值得注意的是，新增人民幣貸款和社會融資規模較7月回暖。

數據顯示，8月人民幣貸款增加1.28兆元，比去年同期多增694億元，與7月相比，8月新增人民幣貸款較7月的9,927億元多增近3,000億元。

從新增貸款的結構上看，個人貸款占據大宗，被視為反映個人住房貸款的新增住戶部門中長期貸款較7月小幅下滑，企業中長期貸款比7月增加，新增票據貼現貸款則持續為負。

8月社會融資規模增量為人民幣3.58兆元，比去年同期多1.39兆元，比7月多增超過一倍（7月增量為1.69兆）。其中，地方債是拉動社會融資規模回升的最大動力。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.42兆元，比去年同期多增1,156億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加397億元，比去年同期多增644億元。

數據顯示，8月人民幣存款增加1.94兆元，外幣存款增加258億美元。

截至8月底，本外幣貸款餘額為人民幣173.66兆元，年增12.8%。人民幣貸款餘額為167.47兆元，年增13%，增速與7月底持平，比去年同期高0.6個百分點。