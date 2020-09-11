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WSJ：字節跳動找美協商 不想全賣TikTok

世界日報 / 編譯季晶晶／綜合報導
字節跳動傳出找白宮商量，避免全面出售TikTok美國業務。(取材自pixabay）
字節跳動傳出找白宮商量，避免全面出售TikTok美國業務。(取材自pixabay）

華爾街日報(WSJ)引述知情人士報導，由於中國祭出技術出口新規，讓TikTok的交易談判出現變數。TikTok母公司字節跳動正與華府協商，想找到辦法同時滿足華府和北京的規定，盼能不需完全出售TikTok在美國的業務。可能的解決方案包括將TikTok資料的營運管控交給一家美企，但仍持有部分資產所有權。

字節跳動與美國的磋商已經持續幾個月，但隨著川普設定的出售期限臨近，加上北京採取措施，讓出售難度加大，對話變得更有迫切性。消息人士表示，TikTok的主要投資人當中，最少一個近期與美國中情局的代表會面，討論數據安全問題。

知情人士之一表示，雖不是全面出售，結果也可能涉及TikTok的重組，可能是TikTok找到美國科技公司合夥，協助確保資料安全，有可能保留少數股權。這項討論進行已久，但還沒有定論。川普政府是否願意接受這樣的解決方案，目前還不明朗。

白宮先前訂9月20日為截止期限，TikTok必須宣布將美國業務賣給美國公司的計畫，否則就要面臨9月29日被關閉的命運。買賣交易則必須在11月12日完成。

瞭解談判情況的知情人士透露，參與談判的政府官員的主要擔憂一直是TikTok數據的安全性，以及避免中國官方取得這些數據。

TikTok原本一直在洽談是否賣給微軟（Microsof）和沃爾瑪（Walmart）的搭檔組合，或者甲骨文（Oracle）。交易已接近完成階段，促成TikTok執行長Kevin Myer宣布閃辭。

然而，北京方面修改技術出口限制，TikTok出售其演算法須獲中方核准，為此案增添變數。

TikTok 北京 華府

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